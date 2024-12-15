YG前練習生拍台灣BL劇「CP是187cm男星」　私下黏TT互動曝光！

記者黃庠棻／台北報導

由《約・定》、《奇蹟KISEKI》團隊打造的最新漫改BL劇《秘密關係》今（15）日正式開鏡。故事圍繞著兩男一女青梅竹馬間的「秘密關係」，由日本男團「BUGVEL」台灣成員王君豪搭檔《飛魚高校生》成晞主演，美夢成真成為BL劇男主的王君豪自曝第一次與成晞見面對戲就「超有感覺」。

▲BL劇《秘密關係》由王君豪、成晞主演。（圖／《秘密關係》製作單位提供）

而身高187公分的成晞則說，其實對當下的表演不太有自信，沒想到獲得王君豪大讚，兩人緣分就此打開，現在更是天天見面，有空就膩在一起，讓同劇的林宴慈也直呼「他們的互動超級辣！」

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《秘密關係》改編自日本漫畫家KOMEOKA SIG的人氣BL作品《怎麼可能高潮了就結束！》，由打造《約・定》《奇蹟KISEKI：Dear to me》的腦漿娛樂製作。KOMEOKA老師得知作品將在台影視化，特別回應「《怎麼可能高潮了就結束！》要在台灣製作成真人連續劇了！這是我自己非常有感情的一部作品，這一刻起已經非常期待演員們會如何演出，也很想看到影像會如何呈現。無論知不知道原著漫畫，我希望台灣及日本的大家都能喜歡《秘密關係》！」

▲BL劇《秘密關係》由王君豪、成晞主演。（圖／《秘密關係》製作單位提供）

導演姜秉辰首次挑戰執導漫畫改編BL劇，他說「在有原著漫畫的基底上，創作表演的細節蠻有趣的，所以我們在劇本溝通時花了比較長的時間來了解原著設定的用意，可以更好地讓漫畫角色立體豐富，包含了演員的講話語氣、肢體動作、和角色平時的習慣，都是一步步推敲出來，希望看到這部作品的觀眾會喜歡。」

「BL劇女王」林珮瑜率旗下新生代編劇羅翎心打造《秘密關係》，擔任劇本統籌的她表示「《秘密關係》的故事改編自日本漫畫，不是兩個人如何愛上對方，而是戀愛中的不安、忐忑，以及不自信，原來告白成功只是愛情的開始，不代表從此幸福美滿。」

▲BL劇《秘密關係》由王君豪、成晞主演。（圖／《秘密關係》製作單位提供）

《秘密關係》是從剪刀、石頭、布開始的青春戀愛記事，俊晞、阿拓和曉陽從10歲開始便形影不離，愛情隨著青春漸漸萌芽，阿拓發現自己對俊晞的感情早已超越了友情，但只敢將這份情感深藏心底，直到阿拓得知俊晞打算向青梅竹馬的曉陽告白，才展開追求。兩人成為戀人後，對外卻只能稱是兄弟，甜蜜戀愛的背後，因難以跨越的距離出現考驗。

成晞曾參與《飛魚高校生》、《廢財闖天關》等戲劇作品演出，也是一名創作歌手。劇中他飾演冷酷帥哥韓拓（阿拓），因過去有參與過不少BL劇試鏡，加上《飛魚高校生》的夥伴們也都曾演過BL劇，讓他並不陌生。他說「我和阿拓有點像，阿拓沒有媽媽，我的媽媽也是在我21歲左右離開了，所以對於他的情感能夠感同身受。加上我們都是外冷內熱的人，其他演員也說我看起來好像很難接近，但認識後才知道不是如此。」

▲BL劇《秘密關係》由王君豪、成晞主演。（圖／《秘密關係》製作單位提供）

前韓國YG娛樂練習生的王君豪（GUNO）現是日本男團「BUGVEL」成員之一，出道後持續精進歌舞實力的他，先前便期許自己能跨足戲劇圈拍BL劇，如今美夢成真，在《秘密關係》挑大樑飾演個性體貼的陽光男孩陸俊晞。

王君豪興奮表示「我有很多韓國和泰國的朋友有演BL劇，一直都想試試看，而且我受到我妹妹的影響，從以前就很愛看，所以收到邀約的時後真的超開心！沒想到會有機會可以演出。」

成晞與王君豪在試鏡時初次見面，王君豪說「那天和很多人對戲，但和成晞對起來最有感覺！雖然和很多人互動，但我不花心喔，我是專情的男人！」成晞則透露兩人都是土象星座，個性上很合拍，笑說「這陣子我們幾乎是天天見面，一起上表演課、排戲，結束後也會一起吃飯，或是帶狗狗見面，熟了之後就發現我們彼此都很愛講一些幹話，但我們的風格不太一樣啦！」

榮獲第46屆金穗獎最佳演員肯定的演員林宴慈在《鬼才之道》、《誰是被害者2》都有亮眼表現。在本作，她飾演俊晞和阿拓的青梅竹馬林曉陽，將是兩人戀情的一大助力，平常上工時也會偷偷觀察兩人，笑說「他們兩個一有空就玩在一起，很有火花，隨時都在放閃，所以我只能和子筑玩！」林宴慈也表示一直都很嚮往演出青春偶像劇，這回參與《秘密關係》，期望能讓觀眾看到自己有些帥氣又直率的面貌。

「AKB48 Team TP」成員之一的袁子筑馬上就要從AKB畢業，《秘密關係》中她飾演喜歡俊晞的何侑美，她自招侑美的古靈精怪個性與自己有些像，平常遇到喜歡的人會主動出擊，更爆料「第一次試鏡就有和君豪對戲，當時是演我追求他的橋段，他說我有一個WAVE讓他很害羞而臉紅。」《秘密關係》預計2025年下半年播出，播出平台未定。