ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

請到陳意涵還不夠　周興哲新歌MV尾聲「超大咖女神驚喜現身1秒」網嗨翻

記者蔡琛儀／台北報導

周興哲推出新專輯《Almost幾乎是愛情》，主打歌〈想念你想我〉M請到陳意涵、傅孟柏主演，影片尾聲還驚喜出現郭雪芙，雖然時間只有約1秒鐘，但似乎為《Almost幾乎是愛情》專輯MV架構埋下伏筆，所屬「星空飛騰」神秘笑說：「請大家拭目以待。」

▲▼周興哲、陳意涵、傅孟柏〈想念你想我〉。（圖／星空飛騰提供）

▲周興哲請到陳意涵、傅孟柏演出〈想念你想我〉MV。（圖／星空飛騰提供）

〈想念你想我〉描述廚藝教室老師陳曉彤（陳意涵飾演），與單親爸爸周亦飛（傅孟柏飾演）的一段動人的愛情故事。分享每個人心底深處都有一個思念至深的人。陳意涵分享她飾演的「陳曉彤」，表示角色理想中的愛情，認為女生必須有一段穩定的關係，不管是愛人還是被愛都是，「曉彤對於愛情的想像，其實她只是想要擁有而已，但她卻一直沒有辦法擁有，就是有時候都差一點點，就是almost、那個遺憾，隨著年紀越增長，那個遺憾帶來的衝擊會越大。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

傅孟柏則分享第一次聽到〈想念你想我〉這首歌就很感動。說到對陳意涵的合作印象，傅孟柏說她的眼睛會說話，又非常聽對手的台詞，「所以真的很容易跟她有一些真正的情感交流。」甚至笑說跟意涵對戲會覺得自己演得不夠好，對她滿是讚美。

▲▼郭雪芙驚喜現身。（圖／翻攝YouTube／周興哲 Eric Chou）

▲郭雪芙驚喜在MV尾聲現身。（圖／翻攝YouTube／周興哲 Eric Chou）

傅孟柏也「洩露」天機，表示〈想念你想我〉MV是「幾乎是愛情影像計劃」的首部曲，表示非常期待MV的釋出，有信心大家一定會喜歡。陳意涵則說：「你一定不會失望，因為我們把所有的精華都集中在這短短的MV時間中，然後把『幾乎是愛情』的這個意義，表達得淋漓盡致！」她有信心說：「我相信每個人都可以在我們不同的純愛劇情裡面，找到自己有共鳴的那一段。」

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

3歲女娃森77麻麻拿飲料息怒　複雜「內心戲」網友笑：萌翻了

推薦閱讀

「跟劉真同病」51歲Paul親吐近況！　與小17歲妻互動曝光：已交代遺言

「跟劉真同病」51歲Paul親吐近況！　與小17歲妻互動曝光：已交代遺言

羅PD深陷台灣鐵板燒！一吃炒蝦「全亞洲最好吃」　金大明連露幸福笑

羅PD深陷台灣鐵板燒！一吃炒蝦「全亞洲最好吃」　金大明連露幸福笑

周杰倫慶功照終於曝光　阿信罕見造型遭公開：過一陣子就刪

周杰倫慶功照終於曝光　阿信罕見造型遭公開：過一陣子就刪

楊謹華慶生「合體謝盈萱」大跳音浪！透視裙下全看光…柯佳嬿也來了

楊謹華慶生「合體謝盈萱」大跳音浪！透視裙下全看光…柯佳嬿也來了

吳宗憲自豪「三女兒卡費都我在繳」　老大Sandy怒老爸大小眼

吳宗憲自豪「三女兒卡費都我在繳」　老大Sandy怒老爸大小眼

直擊／南韓天后現身新北耶誕城！ 　寒流辣露纖腰：越跳越熱～

直擊／南韓天后現身新北耶誕城！ 　寒流辣露纖腰：越跳越熱～

「暗黑林襄」宣布引退！　台粉哀號：AV界最像

「暗黑林襄」宣布引退！　台粉哀號：AV界最像

獨家／胡宇威《我們這一攤》被爆耍特權　工作人員直接安排插隊引眾怒

獨家／胡宇威《我們這一攤》被爆耍特權　工作人員直接安排插隊引眾怒

SOD情節台灣真實發生！學霸女網紅「不倫大23歲姨丈」筆記洩偷情

SOD情節台灣真實發生！學霸女網紅「不倫大23歲姨丈」筆記洩偷情

前MP嘎嘎潘俊佳消失歌壇多年...近況曝光！　新身份重返螢光幕

前MP嘎嘎潘俊佳消失歌壇多年...近況曝光！　新身份重返螢光幕

「日本第一美尻」內田理央爆分手489萬網紅！男方曾想婚…破局原因曝

「日本第一美尻」內田理央爆分手489萬網紅！男方曾想婚…破局原因曝

鳳梨入珠100顆「辣妻激戰3月心得超真實」！最有感等級曝：他想挑戰第1

鳳梨入珠100顆「辣妻激戰3月心得超真實」！最有感等級曝：他想挑戰第1

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

「跟劉真同病」51歲Paul親吐近況！　與小17歲妻互動曝光：已交代遺言

羅PD深陷台灣鐵板燒！一吃炒蝦「全亞洲最好吃」　金大明連露幸福笑

周杰倫慶功照終於曝光　阿信罕見造型遭公開：過一陣子就刪

楊謹華慶生「合體謝盈萱」大跳音浪！透視裙下全看光…柯佳嬿也來了

吳宗憲自豪「三女兒卡費都我在繳」　老大Sandy怒老爸大小眼

直擊／南韓天后現身新北耶誕城！ 　寒流辣露纖腰：越跳越熱～

「暗黑林襄」宣布引退！　台粉哀號：AV界最像

獨家／胡宇威《我們這一攤》被爆耍特權　工作人員直接安排插隊引眾怒

SOD情節台灣真實發生！學霸女網紅「不倫大23歲姨丈」筆記洩偷情

前MP嘎嘎潘俊佳消失歌壇多年...近況曝光！　新身份重返螢光幕

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

周興哲, 郭雪芙, 陳意涵, 傅孟柏

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 唐禹哲首曬2歲兒合照！　「父子罕同框」愛的視角流出
  2. 唯一衝上2樓韓星！黃寅燁寵粉「一對一比愛心」霸氣命令：妳要跟我對視　
  3. 懶理網暴風波...畢書盡現身小巨蛋！　正妹妻罕見露面「美到激似田馥甄」
  4. 敖犬辣妻遇「機車遛狗不牽繩」！　發發罕見動怒：沒品
  5. 獨家／他10歲當周杰倫伴舞　如今成男團成員出道...曝天王私下真面目　
  6. 韓男星美麗華閒逛被拍！路人驚呼帥炸　粉絲認出：是《女神降臨》男神
  7. 請到陳意涵還不夠　周興哲新歌MV尾聲「超大咖女神驚喜現身1秒」網嗨翻
  8. 流量女星被爆「搭高鐵佔位」　3線索曝光小S驚訝：家教問題！
  9. 周杰倫宣布繼續唱！時間地點票價全曝光
  10. 寇乃馨直屏劇年底播出耗資八百萬　拱黃國倫捐出千萬吉他贊助

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

好市多熱議新品開箱

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366