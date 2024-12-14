請到陳意涵還不夠　周興哲新歌MV尾聲「超大咖女神驚喜現身1秒」網嗨翻

記者蔡琛儀／台北報導

周興哲推出新專輯《Almost幾乎是愛情》，主打歌〈想念你想我〉M請到陳意涵、傅孟柏主演，影片尾聲還驚喜出現郭雪芙，雖然時間只有約1秒鐘，但似乎為《Almost幾乎是愛情》專輯MV架構埋下伏筆，所屬「星空飛騰」神秘笑說：「請大家拭目以待。」

▲周興哲請到陳意涵、傅孟柏演出〈想念你想我〉MV。（圖／星空飛騰提供）

〈想念你想我〉描述廚藝教室老師陳曉彤（陳意涵飾演），與單親爸爸周亦飛（傅孟柏飾演）的一段動人的愛情故事。分享每個人心底深處都有一個思念至深的人。陳意涵分享她飾演的「陳曉彤」，表示角色理想中的愛情，認為女生必須有一段穩定的關係，不管是愛人還是被愛都是，「曉彤對於愛情的想像，其實她只是想要擁有而已，但她卻一直沒有辦法擁有，就是有時候都差一點點，就是almost、那個遺憾，隨著年紀越增長，那個遺憾帶來的衝擊會越大。」

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傅孟柏則分享第一次聽到〈想念你想我〉這首歌就很感動。說到對陳意涵的合作印象，傅孟柏說她的眼睛會說話，又非常聽對手的台詞，「所以真的很容易跟她有一些真正的情感交流。」甚至笑說跟意涵對戲會覺得自己演得不夠好，對她滿是讚美。

▲郭雪芙驚喜在MV尾聲現身。（圖／翻攝YouTube／周興哲 Eric Chou）

傅孟柏也「洩露」天機，表示〈想念你想我〉MV是「幾乎是愛情影像計劃」的首部曲，表示非常期待MV的釋出，有信心大家一定會喜歡。陳意涵則說：「你一定不會失望，因為我們把所有的精華都集中在這短短的MV時間中，然後把『幾乎是愛情』的這個意義，表達得淋漓盡致！」她有信心說：「我相信每個人都可以在我們不同的純愛劇情裡面，找到自己有共鳴的那一段。」