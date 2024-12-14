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黃寅燁美麗華閒逛被拍！路人驚呼帥炸　粉絲認出：是《女神降臨》男神

記者吳睿慈／新北報導

南韓人氣演員黃寅燁2020年出演漫改劇《女神降臨》，帥氣又高挑的身材受到觀眾喜愛，他爆紅後從未訪台，14日首度在台灣舉辦粉絲見面會，逾千張門票完售，他宛如王子現身舞台，並帶來歌曲〈My Heart is Beating〉演唱，深情樣貌融化所有粉絲。而他為活動提早來台，13日晚間現身美麗華閒逛被拍，天菜帥顏引起Threads網友驚呼，留言朝聖「是《女神降臨》男神」、「本人好帥」。

▲▼韓劇男神黃寅燁粉絲見面會。（圖／記者李毓康攝）

▲黃寅燁14日首度在台灣舉辦粉絲見面會。（圖／記者李毓康攝）

黃寅燁為了活動於13日先行抵台，他首度來到台灣舉辦專場活動，趁空去大直美麗華閒逛，不少人都拍到直擊照，甚至引起網友轟動朝聖，大批粉絲直呼「是《女神降臨》男神」。他14日舉辦粉絲見面會，開場就分享閒逛台灣的心得：「我是第一次來台灣，食物很美味、風景也很漂亮！！」

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▲▼韓劇男神黃寅燁粉絲見面會。（圖／記者李毓康攝）

▼▲黃寅燁深情唱著歌現身。（圖／記者李毓康攝）

▲▼韓劇男神黃寅燁粉絲見面會。（圖／記者李毓康攝）

活動上，黃寅燁準備各類「私藏照」，其中一張泡麵美食，他露出驕傲表情表示「大家覺得會做菜的男生如何呀，我很會做菜喔！」當場撩妹，接著他釋出美食菜單，神秘地說：「我有獨特的食譜，想吃的話，來找我！」全場又是一陣尖叫聲。

▲▼韓劇男神黃寅燁粉絲見面會。（圖／記者李毓康攝）

▲黃寅燁13日抵台時去美麗華閒逛，網友掀起一陣討論。（圖／記者李毓康攝）

▲▼韓劇男神黃寅燁粉絲見面會。（圖／記者李毓康攝）

▲黃寅燁見面會上跟粉絲互動連連。（圖／記者李毓康攝）

暢聊戲劇小祕辛以外，黃寅燁還抽出粉絲上台互動，原預計4位，他本人加碼多1位，於是一共5人上台，個性紳士的他，在做出指定動作時，特別聲明「如果妳真的不願意，可以先跟我說，因為動作會有接觸喔」，心思細膩讓全場再度直呼「超貼心」。

▲▼韓劇男神黃寅燁粉絲見面會。（圖／記者李毓康攝）

▲黃寅燁首度訪台舉辦粉絲見面會。（圖／記者李毓康攝）

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