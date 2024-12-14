新任《美國隊長》確定明年2月上映！　對戰「紅浩克」哈里遜福特

記者黃庠棻／台北報導

漫威電影宇宙最新驚喜鉅作《美國隊長：無畏新世界》將於2025年2月12日元宵節引爆大銀幕。最新海報再現招牌漫威手繪風，讓鐵粉極度入手收藏，釋出的精彩片段搶先看，更是緊張刺激、磅礡震撼。

▲《美國隊長：無畏新世界》將在2025年2月上映。（圖／漫威影業提供）

新任美國隊長安東尼麥基接下保家衛國重責大任，未料對手對竟是欽點他的新任美國總統哈里遜福特，而且還搖身一變成為首度現身大銀幕的「紅浩克」，兩人將決一死戰。精彩絕倫的動作場面和爆破特效公開後即已令人血脈賁張、迫不及待於大銀幕上親身感受。

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▲《美國隊長：無畏新世界》將在2025年2月上映。（圖／漫威影業提供）

《美國隊長》全新系列篇章，嶄新時代正式開啟，在「元老美國隊長」史帝夫羅傑斯功成身退後，原本美隊得力助手「獵鷹」山姆威爾森受羅傑斯的推崇繼位，成為最新一任美國隊長；然而山姆一接手，便迎頭對上如今蔚為總統的羅斯將軍，檯面上友好的兩人其實背後似乎暗藏著未知的陰謀，更加險惡的敵人卻還在前頭等著他們，在新世界新秩序衝突升級下，他能否奮力扛起盾牌。

▲《美國隊長：無畏新世界》將在2025年2月上映。（圖／漫威影業提供）