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反骨酷炫「宣布暫離台灣」！　機場狂鬧烏龍：這樣算巨嬰嗎？

記者王靖淳／綜合報導

YouTuber反骨男孩團長酷炫最近發文宣布暫時離開台灣一個月，表示自己將飛往加拿大，隨後還計劃前往洛杉磯進行拍攝。為此，他在出發前透過IG限動分享自己在機場所遇到的烏龍插曲，其中包含帶錯耳機、遺失登機證，以及抵達後找不到行李等情況，並幽默問粉絲以上行為算不算巨嬰，內容曝光後，掀起不小討論。

▲▼酷炫。（圖／翻攝自Instagram／kevin0204660）

▲酷炫發文宣布暫離台灣一個月。（圖／翻攝自Instagram／kevin0204660）

影片中，酷炫提到自己出門時拿錯AirPods盒子，導致他在抵達機場後發現耳機不見，無奈之下只能再購買一副耳機。為此，他幽默地表示：「我現在有3副AirPods，這樣算是巨嬰行為嗎？」更透露自己因為怕東西弄不見，曾經擁有7副耳機，如今只剩下3副。

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▲▼酷炫。（圖／翻攝自Instagram／kevin0204660）

▲酷炫自嘲自己在機場的行為像巨嬰。（圖／翻攝自Instagram／kevin0204660）

酷炫坦言，他在登機前再次發生小插曲，他一度遺失登機證，幸好航空公司地勤人員協助才順利登機。抵達溫哥華機場後，他又碰上行李烏龍，透露自己在行李區等了半小時才發現行李早已被人拿錯。為此，他苦笑表示：「我原地浪費了半小時，直到機場人員幫我找才發現，就在正對面。」

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酷炫, 反骨男孩, 網紅, YouTuber

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