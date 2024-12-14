禾浩辰到狗園當志工　竟當場崩潰落淚：養了就要負責任

記者蔡琛儀／台北報導

網紅CEO森田、Vic 陳雋希及夏和熙，攜手「台灣之心愛護動物協會」全力推動全台灣絕育計畫，終止浪浪們無限流浪的命運，今年請到蔡凡熙、禾浩辰、夏浦洋、MAX擔任愛心大使，夏和熙打趣說：「沒有想要讓他們這麼輕易就可以當上大使，把他們直接丟進狗園體驗一日志工！」

▲藝人集體探視狗園。（圖／快電商提供）

森田率領Vic、夏和熙與蔡凡熙、禾浩辰、夏浦洋、MAX共7人，前往幸福狗流浪中途協會樂當志工服務，耐心為幼犬洗藥浴保護皮膚、MAX坦言：「剛開始很緊張，但實際接觸後，發現牠們是一群活潑好動的小朋友。」夏浦洋則認真打掃狗園，把滿地黃金一一清除，給浪浪們一個乾淨的家園，更表示：「浪浪們只要有足夠的時間陪伴相處都是非常親人的。」而MAX 更當場領養一隻可愛的小黑貓，希望讓愛心延續。

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大夥陪伴牠們互動玩耍之際，也聽了許多這群浪浪們背後的故事，禾浩辰不捨當場落下男兒淚，他哭著分享：「毛小孩其實就是要當作自己的小孩照顧，你決定要養了就要負起這個責任。不管是養牠教育牠 。」也提到家中狗狗也年邁，如今會有失禁的問題，再度呼籲大家：「牠既然來到你生命裡，要養要想清楚，做好功課，不要一時衝動。」

▲▼禾浩辰、蔡凡熙、夏浦洋和MAX看到可愛的浪浪笑得超開心。（圖／快電商提供）

連續六年投入浪浪公益，森田、Vic共同表示：「我們希望結合企業影響力與藝人號召力，以及每年不間斷的公益活動，希望提升公眾意識，讓更多人了解並一同加入保護浪浪的行動。」Vic認為節育是問題根本，跟經營事業一樣，要解決根本，才能終止無限流浪的命運，森田則指出：「家裡有毛小孩一定要記得做好節育，那才是愛牠的象徵。」