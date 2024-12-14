ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

禾浩辰到狗園當志工　竟當場崩潰落淚：養了就要負責任

記者蔡琛儀／台北報導

網紅CEO森田、Vic 陳雋希及夏和熙，攜手「台灣之心愛護動物協會」全力推動全台灣絕育計畫，終止浪浪們無限流浪的命運，今年請到蔡凡熙、禾浩辰、夏浦洋、MAX擔任愛心大使，夏和熙打趣說：「沒有想要讓他們這麼輕易就可以當上大使，把他們直接丟進狗園體驗一日志工！」

▲▼藝人集體探視狗園。（圖／快電商提供）

▲藝人集體探視狗園。（圖／快電商提供）

森田率領Vic、夏和熙與蔡凡熙、禾浩辰、夏浦洋、MAX共7人，前往幸福狗流浪中途協會樂當志工服務，耐心為幼犬洗藥浴保護皮膚、MAX坦言：「剛開始很緊張，但實際接觸後，發現牠們是一群活潑好動的小朋友。」夏浦洋則認真打掃狗園，把滿地黃金一一清除，給浪浪們一個乾淨的家園，更表示：「浪浪們只要有足夠的時間陪伴相處都是非常親人的。」而MAX 更當場領養一隻可愛的小黑貓，希望讓愛心延續。

[廣告]請繼續往下閱讀...

大夥陪伴牠們互動玩耍之際，也聽了許多這群浪浪們背後的故事，禾浩辰不捨當場落下男兒淚，他哭著分享：「毛小孩其實就是要當作自己的小孩照顧，你決定要養了就要負起這個責任。不管是養牠教育牠 。」也提到家中狗狗也年邁，如今會有失禁的問題，再度呼籲大家：「牠既然來到你生命裡，要養要想清楚，做好功課，不要一時衝動。」

▲▼藝人集體探視狗園。（圖／快電商提供）

▲▼禾浩辰、蔡凡熙、夏浦洋和MAX看到可愛的浪浪笑得超開心。（圖／快電商提供）

▲▼藝人集體探視狗園。（圖／快電商提供）

連續六年投入浪浪公益，森田、Vic共同表示：「我們希望結合企業影響力與藝人號召力，以及每年不間斷的公益活動，希望提升公眾意識，讓更多人了解並一同加入保護浪浪的行動。」Vic認為節育是問題根本，跟經營事業一樣，要解決根本，才能終止無限流浪的命運，森田則指出：「家裡有毛小孩一定要記得做好節育，那才是愛牠的象徵。」

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

靈異影片曝光！正妹誤住猛鬼病房　目擊驚悚畫面...179萬網友嚇壞

推薦閱讀

「跟劉真同病」51歲Paul親吐近況！　與小17歲妻互動曝光：已交代遺言

「跟劉真同病」51歲Paul親吐近況！　與小17歲妻互動曝光：已交代遺言

楊謹華慶生「合體謝盈萱」大跳音浪！透視裙下全看光…柯佳嬿也來了

楊謹華慶生「合體謝盈萱」大跳音浪！透視裙下全看光…柯佳嬿也來了

羅PD深陷台灣鐵板燒！一吃炒蝦「全亞洲最好吃」　金大明連露幸福笑

羅PD深陷台灣鐵板燒！一吃炒蝦「全亞洲最好吃」　金大明連露幸福笑

吳宗憲自豪「三女兒卡費都我在繳」　老大Sandy怒老爸大小眼

吳宗憲自豪「三女兒卡費都我在繳」　老大Sandy怒老爸大小眼

「暗黑林襄」宣布引退！　台粉哀號：AV界最像

「暗黑林襄」宣布引退！　台粉哀號：AV界最像

獨家／胡宇威《我們這一攤》被爆耍特權　工作人員直接安排插隊引眾怒

獨家／胡宇威《我們這一攤》被爆耍特權　工作人員直接安排插隊引眾怒

前MP嘎嘎潘俊佳消失歌壇多年...近況曝光！　新身份重返螢光幕

前MP嘎嘎潘俊佳消失歌壇多年...近況曝光！　新身份重返螢光幕

「日本第一美尻」內田理央爆分手489萬網紅！男方曾想婚…破局原因曝

「日本第一美尻」內田理央爆分手489萬網紅！男方曾想婚…破局原因曝

SOD情節台灣真實發生！學霸女網紅「不倫大23歲姨丈」筆記洩偷情

SOD情節台灣真實發生！學霸女網紅「不倫大23歲姨丈」筆記洩偷情

鳳梨入珠100顆「辣妻激戰3月心得超真實」！最有感等級曝：他想挑戰第1

鳳梨入珠100顆「辣妻激戰3月心得超真實」！最有感等級曝：他想挑戰第1

江若琳駕車「失控撞安全島」90度翻覆！民眾爬車搶救…送醫首發聲

江若琳駕車「失控撞安全島」90度翻覆！民眾爬車搶救…送醫首發聲

遭同業批「崩壞的醫師YouTuber」　前台大醫蒼藍鴿回擊：在旁邊喊燒

遭同業批「崩壞的醫師YouTuber」　前台大醫蒼藍鴿回擊：在旁邊喊燒

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

「跟劉真同病」51歲Paul親吐近況！　與小17歲妻互動曝光：已交代遺言

楊謹華慶生「合體謝盈萱」大跳音浪！透視裙下全看光…柯佳嬿也來了

羅PD深陷台灣鐵板燒！一吃炒蝦「全亞洲最好吃」　金大明連露幸福笑

吳宗憲自豪「三女兒卡費都我在繳」　老大Sandy怒老爸大小眼

「暗黑林襄」宣布引退！　台粉哀號：AV界最像

獨家／胡宇威《我們這一攤》被爆耍特權　工作人員直接安排插隊引眾怒

前MP嘎嘎潘俊佳消失歌壇多年...近況曝光！　新身份重返螢光幕

「日本第一美尻」內田理央爆分手489萬網紅！男方曾想婚…破局原因曝

SOD情節台灣真實發生！學霸女網紅「不倫大23歲姨丈」筆記洩偷情

鳳梨入珠100顆「辣妻激戰3月心得超真實」！最有感等級曝：他想挑戰第1

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 陳柏霖陷演藝低潮認了：遺忘就遺忘吧　親揭「豁達態度」吐心聲！
  2. 短今：久沒辣一下！白襯衫「蠻腰美腿魅惑」　1女神動作辣翻全場
  3. 男神王鶴棣拍戲把同劇女演員捧上天！　「寵溺眼神」全程被目睹
  4. 劉青雲：當時沒人找我拍電影！　來台拍《大玉兒》認識「他」爆紅
  5. 曾莞婷出席應酬被「職場潛規則」　遭老闆性騷擾…賴雅妍出手解救
  6. 陳文茜罹黑色素癌第四期　好友田定豐心疼曝：她忍人不能忍
  7. 吃雞蛋40年才發現過敏！陸女星「心悸急就醫」　甲狀腺、肺部長結節
  8. 典典寶寶進入抗拒爸爸期「把劉亮佐趕出家門」　趙小僑曝他傷心了
  9. 只輸給五月天！　「最期待尾牙表演第二名」是他們...現身信義區暴動了
  10. 中山美穗驗屍爆爭議！　「遺體24小時放警署」學者質疑警方2舉動

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

好市多熱議新品開箱

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366