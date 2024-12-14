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柯以柔「慶生男友送驚喜」！　同框放閃：今年生日很不一樣

記者王靖淳／綜合報導

女星柯以柔在2017年和廚師老公郭宗坤傳出婚變，離婚官司打了4年多，最終恢復單身。她在今年6月大方認愛自行車車友Joseph，並在生日當天公開兩人合照放閃，如今男方發文慶生，同樣曬出端著生日蛋糕的合照，並透露女友送上甜蜜驚喜，讓他相當開心，「今年的生日很不一樣。」

▲▼柯以柔。（圖／翻攝自Instagram／keyirou1003）

▲柯以柔替男友Joseph慶生。（圖／翻攝自Instagram／keyirou1003）

照片中，柯以柔與男友Joseph以親密合照呈現溫馨氣氛，她身穿黑色上衣，搭配自然的披肩長髮，臉上掛著燦爛笑容，展現幸福愉悅的狀態。Joseph則穿著紅色格紋上衣，臉上戴著眼鏡，露出溫暖笑容，兩人一起拿著生日蛋糕，蛋糕上還插著45的蠟燭。照片中還可見到幾張卡片與照片拼貼，突顯柯以柔這次替男友慶生的用心安排，畫面充滿濃濃的愛意與甜蜜氛圍。

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Joseph在文中分享今年最後一場賽事——「美利達盃單車嘉年華」的參賽心得，地點位於風景優美的日月潭。他透露，賽事前一天便與柯以柔提前抵達，除了為比賽做準備，更是為了享受當地的美食。然而，就在他忙著檢查單車裝備時電燈突然閃了一下，他還一度以為跳電，沒想到下秒女友端著小蛋糕，唱起生日快樂歌，為他準備貼心的驚喜慶生。

▲▼柯以柔。（圖／翻攝自Instagram／keyirou1003）

▲柯以柔日前大方公開男友Joseph合照。（圖／翻攝自Instagram／keyirou1003）

最後，Joseph甜蜜表示，今年生日不僅有美食和單車，更有女友的用心陪伴，讓他直呼今年生日格外與眾不同。他開心寫道：「今年的生日很不一樣，有單車、有美食，更是有柔的陪伴。明天騎車應該會邊騎邊唱歌了」貼文曝光後，立即吸大批網友朝聖按讚，同時也紛紛留言表示「很有夫妻臉耶」、「浪漫的驚喜」、「幸福百分百」、「恭喜恭喜，祝白頭到老」。

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柯以柔, 離婚, 郭宗坤

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