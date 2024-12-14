ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

吳宗憲自豪「三女兒卡費都我在繳」　老大Sandy怒老爸大小眼

記者葉文正／台北報導

中天綜合台《小明星大跟班》藝人夫妻大亂鬥，藝人佳娜不滿女兒出生後，和老公祖雄的互動少了很多：「他現在都是抱著女兒睡覺，他已經1年沒抱著我睡。」

▲吳宗憲(右)與Sandy常常鬥嘴。（圖／中天綜合台）

▲吳宗憲(右)與Sandy常常鬥嘴。（圖／中天綜合台）

佳娜也爆料，「還有結婚前，我跟他說我喜歡吃好吃的菜、去高級的餐廳，也說好1個月去1次，然後婚前他大概1年會帶我出國2次，1次大概3個月，我覺得好開心，但結婚後，餐廳沒了、出國沒了、抱抱也沒了。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲吳宗憲(右)與Sandy常常鬥嘴。（圖／中天綜合台）

▲梁赫群被老婆抱怨太摳門。（圖／中天綜合台）

祖雄立馬解釋：「我們轉變太快，1年之內瞬間結婚生小孩，只有我們兩個人的時候，我的經濟是完全沒有壓力的，買東西、繳房租、去旅遊都很寬裕，現在多了小孩，這樣的轉變讓我開始務實了，開始覺得要有一筆積蓄，才可以讓我們維持家庭。」
▲吳宗憲(右)與Sandy常常鬥嘴。（圖／中天綜合台）

▲黃國倫被抱怨婚前浪漫沒了。（圖／中天綜合台）
寇乃馨也說黃國倫婚前婚後差很多：「交往的時候他會在路邊拿著吉他唱情歌，求婚時的過程也很浪漫，最重要的是他搞定我爸媽，因為我爸本來是反對到要跟我斷絕父女關係，所以他為了討好我爸媽用了非常多手段。」沒想到兩人結婚後，黃國倫不僅忘了結婚紀念日，連寇乃馨的生日都敷衍對待：「黃國倫生日，我都送他百萬吉他、限量吉他，但我生日他都送我一張大型卡片，剛開始還會寫比較多字，後來字也一年比一年少，他還曾經買過萬花筒、削鉛筆機當禮物。」

▲吳宗憲(右)與Sandy常常鬥嘴。（圖／中天綜合台）

▲佳娜對於祖雄也有怨言。（圖／中天綜合台）

黃國倫則解釋：「我曾經送過她幾百萬的錶，她都沒戴過，我就覺得我老婆不喜歡昂貴的東西，所以才開始往童趣的路線送。」主持人吳宗憲則覺得心意比禮物金額重要：「我三女兒畫畫極漂亮，她每年都自己做卡片，卡片精美到誇張，那我就回報她卡費，她的卡費都是我在繳的。」此話一出，卻讓Sandy不開心：「爸爸的卡費都是我在繳。」

Stacey則抱怨老公梁赫群對她也超摳：「朋友知道我們要結婚的時候都說『他是摳男，嫁給他ok嗎』？我就跟他們講不要怕，因為我曾經不小心看到他手機裡跟郭采潔的對話說『你幹嘛那麼摳』？他回答『這些錢未來是要省給我老婆跟孩子用的』。」

而她也分享兩人最近一次起爭執的原因：「每次只要我點到他不吃的東西，他就會臉很臭，最近有一次，我點了一個小菜，沒想到他回家就很生氣地說『妳為什麼要點大家不吃的東西』？我也很生氣地對他大吼『你為什麼要對我這麼摳』？」梁赫群則解釋自己很在乎餐桌禮儀：「大家一起吃飯，就是要點大家都喜歡吃的東西。」但Stacey還是無法接受這個說法：「我要跟你一輩子，難道我一輩子都不吃嗎？」此話一出，梁赫群嚇得立馬和老婆道歉求饒。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

台南熱血阿嬤和辣妹「尬舞」 扭腰擺臀跟上節奏是小case！

推薦閱讀

「跟劉真同病」51歲Paul親吐近況！　與小17歲妻互動曝光：已交代遺言

「跟劉真同病」51歲Paul親吐近況！　與小17歲妻互動曝光：已交代遺言

楊謹華慶生「合體謝盈萱」大跳音浪！透視裙下全看光…柯佳嬿也來了

楊謹華慶生「合體謝盈萱」大跳音浪！透視裙下全看光…柯佳嬿也來了

羅PD深陷台灣鐵板燒！一吃炒蝦「全亞洲最好吃」　金大明連露幸福笑

羅PD深陷台灣鐵板燒！一吃炒蝦「全亞洲最好吃」　金大明連露幸福笑

「暗黑林襄」宣布引退！　台粉哀號：AV界最像

「暗黑林襄」宣布引退！　台粉哀號：AV界最像

前MP嘎嘎潘俊佳消失歌壇多年...近況曝光！　新身份重返螢光幕

前MP嘎嘎潘俊佳消失歌壇多年...近況曝光！　新身份重返螢光幕

「日本第一美尻」內田理央爆分手489萬網紅！男方曾想婚…破局原因曝

「日本第一美尻」內田理央爆分手489萬網紅！男方曾想婚…破局原因曝

鳳梨入珠100顆「辣妻激戰3月心得超真實」！最有感等級曝：他想挑戰第1

鳳梨入珠100顆「辣妻激戰3月心得超真實」！最有感等級曝：他想挑戰第1

江若琳駕車「失控撞安全島」90度翻覆！民眾爬車搶救…送醫首發聲

江若琳駕車「失控撞安全島」90度翻覆！民眾爬車搶救…送醫首發聲

遭同業批「崩壞的醫師YouTuber」　前台大醫蒼藍鴿回擊：在旁邊喊燒

遭同業批「崩壞的醫師YouTuber」　前台大醫蒼藍鴿回擊：在旁邊喊燒

徐乃麟求合照「孫子眼睛離不開電視」　爆笑萌照曝光：配合但想看

徐乃麟求合照「孫子眼睛離不開電視」　爆笑萌照曝光：配合但想看

譚艾珍遭詐98萬曝上當過程　「4角色互配合」劇本太完整：他們懂法律

譚艾珍遭詐98萬曝上當過程　「4角色互配合」劇本太完整：他們懂法律

酷炫點名最愛女YTR「沒有茵聲」　釣出劉書宏護前任：你什麼意思

酷炫點名最愛女YTR「沒有茵聲」　釣出劉書宏護前任：你什麼意思

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

「跟劉真同病」51歲Paul親吐近況！　與小17歲妻互動曝光：已交代遺言

楊謹華慶生「合體謝盈萱」大跳音浪！透視裙下全看光…柯佳嬿也來了

羅PD深陷台灣鐵板燒！一吃炒蝦「全亞洲最好吃」　金大明連露幸福笑

「暗黑林襄」宣布引退！　台粉哀號：AV界最像

前MP嘎嘎潘俊佳消失歌壇多年...近況曝光！　新身份重返螢光幕

「日本第一美尻」內田理央爆分手489萬網紅！男方曾想婚…破局原因曝

鳳梨入珠100顆「辣妻激戰3月心得超真實」！最有感等級曝：他想挑戰第1

江若琳駕車「失控撞安全島」90度翻覆！民眾爬車搶救…送醫首發聲

遭同業批「崩壞的醫師YouTuber」　前台大醫蒼藍鴿回擊：在旁邊喊燒

徐乃麟求合照「孫子眼睛離不開電視」　爆笑萌照曝光：配合但想看

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

吳宗憲, 祖雄

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 才宣佈發片喜訊...蔡依林傳「明年台北大巨蛋開唱」　經紀人回應了！
  2. 陳喬恩1張漏網婚紗照衝上熱搜！　「被自己美到了」萬人認證淪陷
  3. 韓媒再爆「鄭雨盛、文佳菲是床上關係」從沒愛她　記者緩頰：他沒劈腿
  4. 吳宗憲自豪「三女兒卡費都我在繳」　老大Sandy怒老爸大小眼
  5. SOD情節台灣真實發生！學霸女網紅「不倫大23歲姨丈」筆記洩偷情
  6. 曾遭瓊瑤批忘恩負義！　范冰冰哀悼認久未聯絡「我會永遠記住她」
  7. 關之琳突PO片「願意為錯誤買單」！昔認當小三：試了結過婚的男人
  8. 郭彥均遭詐騙「金額可付北市公寓頭期款」　判決書認證：被坑512萬
  9. 許聖梅突宣布節目暫停2週！身體檢查「情況不妙」：看不清這世界
  10. 陳文茜罹黑色素癌！放炮慶祝「沒有進腦袋」　相約周末再見粉絲

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

好市多熱議新品開箱

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366