吳宗憲自豪「三女兒卡費都我在繳」　老大Sandy怒老爸大小眼

記者葉文正／台北報導

中天綜合台《小明星大跟班》藝人夫妻大亂鬥，藝人佳娜不滿女兒出生後，和老公祖雄的互動少了很多：「他現在都是抱著女兒睡覺，他已經1年沒抱著我睡。」

▲吳宗憲(右)與Sandy常常鬥嘴。（圖／中天綜合台）

佳娜也爆料，「還有結婚前，我跟他說我喜歡吃好吃的菜、去高級的餐廳，也說好1個月去1次，然後婚前他大概1年會帶我出國2次，1次大概3個月，我覺得好開心，但結婚後，餐廳沒了、出國沒了、抱抱也沒了。」

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▲梁赫群被老婆抱怨太摳門。（圖／中天綜合台）

祖雄立馬解釋：「我們轉變太快，1年之內瞬間結婚生小孩，只有我們兩個人的時候，我的經濟是完全沒有壓力的，買東西、繳房租、去旅遊都很寬裕，現在多了小孩，這樣的轉變讓我開始務實了，開始覺得要有一筆積蓄，才可以讓我們維持家庭。」



▲黃國倫被抱怨婚前浪漫沒了。（圖／中天綜合台）

寇乃馨也說黃國倫婚前婚後差很多：「交往的時候他會在路邊拿著吉他唱情歌，求婚時的過程也很浪漫，最重要的是他搞定我爸媽，因為我爸本來是反對到要跟我斷絕父女關係，所以他為了討好我爸媽用了非常多手段。」沒想到兩人結婚後，黃國倫不僅忘了結婚紀念日，連寇乃馨的生日都敷衍對待：「黃國倫生日，我都送他百萬吉他、限量吉他，但我生日他都送我一張大型卡片，剛開始還會寫比較多字，後來字也一年比一年少，他還曾經買過萬花筒、削鉛筆機當禮物。」

▲佳娜對於祖雄也有怨言。（圖／中天綜合台）

黃國倫則解釋：「我曾經送過她幾百萬的錶，她都沒戴過，我就覺得我老婆不喜歡昂貴的東西，所以才開始往童趣的路線送。」主持人吳宗憲則覺得心意比禮物金額重要：「我三女兒畫畫極漂亮，她每年都自己做卡片，卡片精美到誇張，那我就回報她卡費，她的卡費都是我在繳的。」此話一出，卻讓Sandy不開心：「爸爸的卡費都是我在繳。」



Stacey則抱怨老公梁赫群對她也超摳：「朋友知道我們要結婚的時候都說『他是摳男，嫁給他ok嗎』？我就跟他們講不要怕，因為我曾經不小心看到他手機裡跟郭采潔的對話說『你幹嘛那麼摳』？他回答『這些錢未來是要省給我老婆跟孩子用的』。」

而她也分享兩人最近一次起爭執的原因：「每次只要我點到他不吃的東西，他就會臉很臭，最近有一次，我點了一個小菜，沒想到他回家就很生氣地說『妳為什麼要點大家不吃的東西』？我也很生氣地對他大吼『你為什麼要對我這麼摳』？」梁赫群則解釋自己很在乎餐桌禮儀：「大家一起吃飯，就是要點大家都喜歡吃的東西。」但Stacey還是無法接受這個說法：「我要跟你一輩子，難道我一輩子都不吃嗎？」此話一出，梁赫群嚇得立馬和老婆道歉求饒。