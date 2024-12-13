前MP嘎嘎潘俊佳消失歌壇多年...近況曝光！　新身份重返螢光幕

記者蔡琛儀／台北報導

消失樂壇多時的前「MP魔幻力量」主唱潘俊佳（嘎嘎），與近期推出全創作EP的新人歌手呂衣喬，合作打造新歌〈人間失格〉MV，向日本知名小說家太宰治的同名遺作致敬，描述一名女子在意識覺醒下，逐步摒棄世俗眼光的束縛，最終達到自我解脫的過程。

▲呂衣喬找來嘎嘎潘俊佳執導〈人間失格〉MV。（圖／福茂提供）

嘎嘎與呂衣喬在《音樂主理人》節目中結緣，在錄影過程中，呂衣喬得知嘎嘎目前專注於影像製作，看過他的創作後，便立刻邀請他合作拍攝自己的創作曲MV，嘎嘎也義不容辭地答應。

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在籌備初期的討論中，兩人對於〈人間失格〉的概念達成了共識，但呂衣喬在拿到MV腳本後，卻開始擔心自己能否出演這個充滿情緒變化的角色，「還好嘎嘎和劇組都非常專業，引導我慢慢融入，這次的拍攝是非常難忘的寶貴經驗」衣喬說道，接著又開玩笑地表示「演戲真的好難，我還是好好唱歌和寫歌好了！而曾靜玟也驚喜以「男主角」的身份出演。

▲呂衣喬推出新歌〈人間失格〉。（圖／福茂提供）

嘎嘎說：「我想做一個懂音樂的MV導演。」他表示聽到這首歌時也感到驚訝，因為這與呂衣喬先前發表過的偶像劇插曲風格有極大的不同。因此他花了更多的時間去理解，並在MV中巧妙地將歌詞的意境表現出來，「這支MV絕對可以讓大家看到完全不同面貌的呂衣喬。」他也期待觀眾看到以MV導演身分的潘俊佳重返螢光幕，帶來全新的作品。