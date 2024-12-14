李坤城兒揭「林靖恩被代書騙500萬」　黃宥嘉吐槽：沒搞清楚狀況

記者蔡宜芳／綜合報導

已故音樂人李坤城與林靖恩的「爺孫戀」曾引發轟動，然而在男方癌逝後，林靖恩不斷因脫序行為受到議論，還被李坤城的兒子李卓軒指控奪產。李卓軒日前又爆料代書從林靖恩騙走百萬的過程，對此，名嘴兼眼科醫師黃宥嘉14日發文吐槽「沒搞清楚狀況」。

▲李坤城和林靖恩的戀情曾引發轟動。（圖／翻攝自Facebook／林靖恩）

黃宥嘉指出，李卓軒似乎沒有搞清楚一個事實，如果李坤城真的想把房子留給他，早就會處理好相關事宜，甚至立下遺囑，「忽略爸爸的意志，自己說講完什麼說不再提之後，大概年底一定又看到他時不時出來講幾句…」

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黃宥嘉還吐槽：「晨昏定省男人不做，卻覺得爸爸一定要留遺產。」直言關於錢的事情「一定給你三不五時講」。黃宥嘉也諷刺地說：「做網軍不能獲利500萬嗎？」建議有錢的人可以找律師處理，沒錢的就去買瓊瑤小說。

▲黃宥嘉發文。（圖／翻攝自Facebook／睛視媳婦 眼科醫師黃宥嘉時間）

李卓軒3日曾在社群平台上發文，指控林靖恩與代書在李坤城病危時，強行按下李坤城的手指簽字結婚，並迅速將房產轉移到林靖恩名下。李卓軒表示，這筆房產最終以1800萬賣出，「代書整理房子200萬，先給給林靖恩一筆讓他（她）去住酒店算200萬，在（再）幫她設定信託390萬。代書獲利少說500萬。」而他認為其中的交易過程充滿了各種疑點，包括是否存在詐欺、違法或逃稅等問題，「我會說出來只是要各位以此為戒，顧好你病危的家人，還是有這種套路可以騙走的。」

李卓軒也透露：「我問代書最後處理如何，代書幫他（她）賣房後幫忙設定信託每個月領三萬，至少可以領十年。」對於女方頻傳偷竊爭議，李卓軒直酸：「不用工作比各位過的（得）更爽更舒服更有錢，還去偷東西就是腦子壞掉花太快了。就當我爸的看護債也兩清了。」他也強調自己有能力買好幾間房，根本不差父親的房子，「我也放下了，這就是最好的安排。」

▲李卓軒發文。（圖／翻攝自Facebook／李卓軒）