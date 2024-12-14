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「日本第一美尻」內田理央爆分手489萬網紅！男方曾想婚…破局原因曝

記者劉宛欣／綜合報導

日本女星內田理央現年33歲，曾出演《月薪嬌妻》、《下輩子我再好好過》、《大叔的愛》等超夯日劇，擁有好身材的她發行過寫真書，羨煞眾人的美臀讓她受封「日本第一美尻」，目前在Instagram上擁有近百萬追蹤人數。她今年4月被爆與YouTube頻道擁有超過489萬訂閱者的網紅Hikaru熱戀，怎料戀情不到一年便傳出分手消息。

▲內田理央被爆出已經分手網紅男友。（圖／翻攝自內田理央IG、YT）

▲內田理央被爆出已經分手。（圖／翻攝自內田理央IG）

根據日媒報導，內田理央與Hikaru於2023年底透過熟人介紹相識，兩人感情一度十分甜蜜。Hikaru甚至透露過希望想結婚的想法，但由於他揮霍無度的消費習慣，與內田理央的價值觀相差甚遠，最終兩人在今年秋天和平分手。目前內田理央已將心思完全投入工作，專心拍攝將於2025年1月首播的日劇《問題單位》。此外，她近日出席活動時透露，聖誕節將與一群姐妹開派對度過。

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▲內田理央被爆出已經分手網紅男友。（圖／翻攝自內田理央IG、YT）

▲Hikaru一度想與內田理央結婚。（圖／翻攝自YT）

回顧內田理央的情史，入行以來的感情動向一直是外界關注焦點。她曾與男團Kis-My-Ft2的前成員北山宏光、樂隊MY FIRST STORY的主唱Hiro傳出緋聞。此外，她與《大叔的愛》男主角田中圭也曾因同遊而被傳出不倫。

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