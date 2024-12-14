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獨家／胡宇威《我們這一攤》被爆耍特權　工作人員直接安排插隊引眾怒

記者葉文正／台北報導

胡宇威、苗可麗與蔡昌憲、蔡凡熙、禾浩辰等藝人，日前宣布《我們這一攤2》開工，不僅在台灣各地夜市擺攤，還要前進馬來西亞賣夜市，聲勢浩蕩，而節目掛頭牌的胡宇威，被粉絲在脆投訴讓人插隊，引起眾多人留言群起洶湧，對此，製作單位也回應了。

▲胡宇威在節目中是主廚。（圖／翻攝我們這一攤）

▲胡宇威在節目中是主廚。（圖／翻攝我們這一攤）

原PO在脆上表示：「真的有傻眼到..《我們這一攤》的工作人員幫忙插隊，一句他們跟「胡宇威」有認識 結果直接安排插隊進來最前面！！？ 原來有認識藝人可以不顧後面排隊的人，我跟朋友直接傻眼還是工作人員直接安排欸！！第一次遇到《我們這一攤2》 應該不能這樣吧？！」

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▲胡宇威在節目中是主廚。（圖／翻攝我們這一攤）

▲工作人員安排插隊被錄下來。（圖／翻攝threads）

此PO文一出，引起不少網友共鳴「因為是工作人員親自幫她們插隊！ 我們都有錯愕到，我也滿喜歡陳庭妮夫妻的說」、「可能是有特殊關係吧… 無法接受特權啊」、「你們被插隊就要大聲說我也認識胡宇威，也認識苗可麗，憑什麼大家都認識，就他們可以插隊啊？」等，皆認為不應該有特權發生。

▲胡宇威在節目中是主廚。（圖／翻攝我們這一攤）

▲排隊粉絲很不爽。（圖／翻攝threads）

對此，製作單位則回應：「《我們這一攤2》昨晚在高雄六合夜市擺攤錄製節目，感謝眾多民眾與粉絲到場對節目的支持。因人潮眾多，現場安排有不盡完善之處造成困擾，我們會再繼續調整，讓後續錄製更加完善。再次謝謝大家的支持！」

▲胡宇威在節目中是主廚。（圖／翻攝我們這一攤）

▲製作單位道歉。（圖／翻攝臉書）

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胡宇威, 苗可麗, 蔡昌憲

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