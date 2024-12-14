羅PD深陷台灣鐵板燒！一吃炒蝦「全亞洲最好吃」　金大明連露幸福笑

記者張筱涵／綜合報導

羅暎錫和金大明日前一起到台灣錄製網綜《那些年，大明所愛的台灣》，第一集於13日曝光後，留言區可見許多台灣人留言。尤其看見他們深陷鐵板燒魅力後，有網友笑說「台灣都市傳說，刺青越多的鐵板燒師傅，炒出來的菜越好吃」。

▲羅暎錫和金大明深陷台灣鐵板燒魅力。（圖／翻攝自YouTube／十五夜頻道）



金大明過去曾到台灣旅遊，且對食物念念不忘，一到台灣後一行人便驅車到西門町，他一看街道就馬上認出路，首先到的就是許多觀光客熱愛的大腸麵線店。羅暎錫不停讚嘆自己來過台灣很多次，但都沒有吃過大腸麵線，更對「用湯匙吃」這點感到神奇，初次享用的他十分滿意，一口氣就將整碗吃得一乾二淨。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲羅暎錫和金大明第一站先享用麵線。（圖／翻攝自YouTube／十五夜頻道）



下一站一行人則到士林夜市，由金大明帶路到街邊的鐵板燒店，羅暎錫和金大明點完餐後，認真看著所有調味料理過程，接續享用了香蒜雞腿排、黑胡椒羊肉片、鐵板豆腐煎，兩人連連稱讚「我知道你為什麼要搭20分鐘的車來這裡吃這個了」、「一次可以享用到7階段的味道」、「這是羊肉的巔峰啊」。

羅暎錫和金大明接著享用蝦子料理時，金大明吃下去更激動到走音，羅暎錫還說：「這蝦子才剛抓上岸的吧！我想說一句有點危險的話，這道蝦子料理是全亞洲最好吃的，這裡的蝦子比我們國家的還好吃，真的不好意思，我真的是老實說，很好吃。」

▲羅暎錫和金大明連連稱讚鐵板燒非常美味。（圖／翻攝自YouTube／十五夜頻道）



▲羅暎錫吃了蝦仁後直呼是全亞洲最好吃的。（圖／翻攝自YouTube／十五夜頻道）



留言區中也湧入了許多台灣觀眾，「台灣都市傳說，刺青越多的鐵板燒師傅，炒出來的菜越好吃」、「看到包手就知道不會難吃了」、「真的看起來很幸福，歡迎來到台灣，非常謝謝有中文繁體字幕」、「看你們吃得很幸福好開心哦～要再多多來台灣哦」、「哇好喜歡這樣的步調在介紹台灣美食，大明讚讚讚，謝謝你喜歡台灣」。