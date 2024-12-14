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陳柏霖陷演藝低潮認了：遺忘就遺忘吧　親揭「豁達態度」吐心聲！

記者黃庠棻／台北報導

年末壓軸治癒系愛情影集《不如海邊吹吹風》將於14日開播，第一週將連續熱播四集，不僅帶出郭雪芙化身的「最美小海女」成長的環境，還揭開陳柏霖詮釋的「帥跩大明星」落魄故事線。

▲《不如海邊吹吹風》由何潤東執導，陳柏霖、郭雪芙主演。（圖／大川大立提供）

▲《不如海邊吹吹風》由何潤東執導，陳柏霖、郭雪芙主演。（圖／大川大立提供）

故事以金門為背景，結合溫暖的人情味與幽默風格，描寫一段充滿療癒力量的愛情旅程。首週劇情中，郭雪芙飾演的民宿老闆李海諾，忙於送貨、接待明星，甚至親自下廚大展手藝，讓觀眾看到她的多面才華；陳柏霖則在「劇中劇」中挑戰高難度武打戲，身手相當俐落，讓導演何潤東大讚。

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▲《不如海邊吹吹風》由何潤東執導，陳柏霖、郭雪芙主演。（圖／大川大立提供）

▲《不如海邊吹吹風》由何潤東執導，陳柏霖、郭雪芙主演。（圖／大川大立提供）

陳柏霖希望觀眾能透過這部劇感受到治癒的力量，並且珍惜每一次的相遇，直呼「希望大家不要把自己逼太緊，適當的放鬆非常重要，更重要的是擁抱你遇見的一切。」該影集於12月14日起，每週六晚間9點在中華電信MOD、Hami Video及AXN（有線系統67台）播出，首週將連續更新4集，於週六與週日晚上9點分別播出兩集。

▲《不如海邊吹吹風》由何潤東執導，陳柏霖、郭雪芙主演。（圖／大川大立提供）

▲《不如海邊吹吹風》由何潤東執導，陳柏霖、郭雪芙主演。（圖／大川大立提供）

而陳柏霖和何潤東在《不如海邊吹吹風》上演一場逗趣的「劇中劇」，他飾演的明星白引默主演由何潤東執導的動作戲，必須演出猛烈武打戲，中3槍後還能一口氣撂倒10人，卻在殺青前與導演起衝突，被媒體關注此事，還必須由飾演同門師妹的吳子霏為他解釋是「激烈討論」，白引默的演藝生涯也遭受衝擊。

▲《不如海邊吹吹風》由何潤東執導，陳柏霖、郭雪芙主演。（圖／大川大立提供）

▲《不如海邊吹吹風》由何潤東執導，陳柏霖、郭雪芙主演。（圖／大川大立提供）

何潤東坦言過去演過類似武打情節，因此安排這段橋段，他也稱讚陳柏霖的打戲令他眼睛一亮，坦言「我真的沒想到柏霖這麼能打。他早上排了幾個動作，就能一氣呵成完成拍攝，動作非常流暢，這讓我省了很多時間。」

該劇描寫大明星白引默（陳柏霖飾）經歷一連串打擊後，被經紀人Lily（范文芳飾）送往金門拍攝實境秀，他因此住進郭雪芙和奶奶所經營的「海風吹風民宿」，但陳柏霖不滿郭雪芙的民宿服務，一度氣到出走，盼能搭機離開，無奈遇上金門大霧，機場電子看板顯示班機停飛。

▲《不如海邊吹吹風》由何潤東執導，陳柏霖、郭雪芙主演。（圖／大川大立提供）

▲《不如海邊吹吹風》由何潤東執導，陳柏霖、郭雪芙主演。（圖／大川大立提供）

《不如海邊吹吹風》中，白引默因各種事件導致演藝事業滑落，陳柏霖、郭雪芙和導演何潤東也坦言，在演藝圈工作，難免會面臨被觀眾遺忘的恐懼，但他們對此都有不同的看法與應對方式。陳柏霖淡然表示「遺忘了就遺忘吧，遺忘很好啊，很輕鬆。會被遺忘表示也沒那麼重要了，但所留下來的作品會找到自己的觀眾。」

郭雪芙則笑言，自己雖然偶爾會擔心，但大多時候都保持平常心「工作不是生活的全部，我希望自己能盡可能享受當下的每個時刻。Have Fun！」

▲《不如海邊吹吹風》由何潤東執導，陳柏霖、郭雪芙主演。（圖／大川大立提供）

▲《不如海邊吹吹風》由何潤東執導，陳柏霖、郭雪芙主演。（圖／大川大立提供）

何潤東更分享如何透過轉換心態應對低潮期「演藝圈是一個起伏很大的行業，沒有戲拍的時候，我會視為讓自己充實的機會。我利用這段時間學攝影、剪接，甚至導演相關的技能，這不僅讓我在低潮中找到成長的方向，也為我後來成為導演鋪下基石。」他勉勵影迷，無論遇到什麼挑戰，轉化逆境為動力，總能迎來新的契機，他也盼能透過《不如海邊吹吹風》傳達他想為觀眾帶來的溫暖力量。

《不如海邊吹吹風》由大川大立製作，故事源自韓國CJ ENM的原創IP《頂級巨星柳白》，融合了金門的絕美自然景觀，為觀眾營造出遠離城市喧囂的純粹感。除了主演陳柏霖與郭雪芙，該劇還匯集了范文芳、洪慧芳、蔡思韵、林柏叡、庹宗華、鄭家榆等實力派演員，以大家庭的氛圍增添豐富的情感層次，讓觀眾在每個角色身上感受到屬於他們的溫暖與陪伴。

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陳柏霖, 郭雪芙, 不如海邊吹吹風

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