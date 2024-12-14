記者蔡琛儀／台北報導

曾是入圍金曲最佳演唱組合的「唐貓SUGARCAT」鼓手及主唱的高真TRU，推出全新單曲〈深藍海〉，描繪了失去摯愛後的心理狀態，靈感源自於朋友失去家人的心境，高真以旁觀者的角度，觀察朋友從悲痛中慢慢恢復的過程，並將其化為創作靈感。

▲高真推出全新歌曲〈深藍海〉。（圖／好撐音樂提供）

高真分享，創作這首歌的動機源自於一位朋友失去家人後的低潮狀態，他看著朋友從悲痛中找到新的生活重心，並逐漸恢復原有的樣貌，「那種絕望的深藍色氛圍，是連在身邊毫不知情的朋友都會感受到的。」

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此外，已婚的高真也在MV中首次嘗試不同於以往的角色，飾演一個與女友激烈爭吵的男子，首次和「一日女友」搭配演出，也令高真直呼害羞，下戲後的高真也笑說：「要做一個渣男原來這麼不容易啊！」拍攝當天，其中一個打著圓形燈光的場景，卻因高真一身白衣加上標誌性的平頭造型，讓大家笑說有如置身宗教活動現場。

▲高真在MV中挑戰演渣男。（圖／好撐音樂提供）

高真最後分享，他很慶幸自己還沒有親身經歷過像朋友般的遭遇，但他也曾因為分手和家貓的逝世而經歷情緒低潮，「那種無助且無力的感覺，彷彿世界在離自己遠去，走出低潮的最佳方法，除了時間以外，大概就是找尋新的事物去探索吧，還好自己是一個好奇心很重的人，也有愛人相陪，所以每遇低潮總有辦法順利逃脫。」