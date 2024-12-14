不只謝盈萱！楊謹華生日派對《影后》合體　詹懷雲、嚴藝文都來了

記者黃庠棻／台北報導

女星楊謹華12日迎接47歲生日，與一群好友開趴慶生，尤其《影后》的同劇演員也一同現身慶祝，她在派對上穿性感禮服，穿著黑絲襪大秀修長美腿，與「薛亞之」謝盈萱大跳〈音浪〉舞，嗨翻全場。

▲楊謹華生日派對，《影后》演員們都到場祝賀。（圖／翻攝自微Instagram／vicky_7155）

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《影后》雖然已經上線超過一個月，但夯劇討論度依舊高居不下，尤其演員們在「周凡」楊謹華的生日會上齊聚，包含謝盈萱、陳庭妮、曾莞婷、謝瓊煖、詹子萱、黃迪揚，就連劇中的戀人「流氓」詹懷雲與導演嚴藝文、監製丁長鈺都到場祝賀。

▲楊謹華生日派對，《影后》演員們都到場祝賀。（圖／翻攝自微Instagram／vicky_7155）

曾莞婷曬出《影后》演員的合照，寫下「超級E人楊謹華小姐生日大快，你（妳）的願望一點都不難達成，因為大家都會愛你（妳）一萬年」。見到《影后》演員久違齊聚一堂，也讓許多影迷相當驚喜，紛紛留言「仙女們交出你的泡耳」、「開心影后演員們又在次相聚啦」、「當真是最充滿歡笑的生日派對呀」。

▲楊謹華生日派對，《影后》演員們都到場祝賀。（圖／翻攝自微Instagram／vicky_7155）