陳文茜罹黑色素癌！放炮慶祝「沒有進腦袋」　相約周末再見粉絲

記者張筱涵／綜合報導

66歲資深媒體人陳文茜13日於社群平台分享抗癌進展，透露原先被診斷為肺腺癌的她，近期確認病情已轉為第四期器官黏膜黑色素癌，並已擴散至多個器官。令人振奮的是，檢查結果顯示癌細胞並未擴散至腦部，讓她直呼「放鞭炮」，展現對生命的熱情與堅定信念。

▲陳文茜。（圖／翻攝自FACEBOOK／文茜的世界周報 Sisy`s World News ）



陳文茜回憶，最初醫師認為是肺腺癌復發，但切片檢查顯示為黑色素癌，且已進入第四期。她表示：「癌症來勢洶洶，但我未曾沮喪，始終冷靜。」即便面對多器官的癌症擴散，她仍以堅韌的態度積極治療，並於日前裝上人工血管進行化療。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳文茜在貼文中寫道：「器官黏膜黑色素癌雖已擴散多器官，但居然沒有進腦袋！放鞭炮，鞭炮。」這一好消息讓她倍感欣慰，並表示自己仍能繼續錄製節目、撰寫文章與主持廣播。她更宣布本週末的《世界周報》將如期與觀眾見面，展現對工作的熱愛。

在分享喜訊的同時，陳文茜也上傳了一張溫馨照片，背景是好友為她準備的聖誕裝飾與編織椅子。她寫道：「我聽見了疾病的呼吸，也因此更看見了生命的光彩。」字裡行間流露出對生命的感恩與堅毅。

▲陳文茜分享家中裝飾。（圖／翻攝自FACEBOOK／文茜的世界周報 Sisy`s World News ）