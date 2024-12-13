酷炫點名最愛女YTR「沒有茵聲」　釣出劉書宏護前任：你什麼意思

記者劉宛欣／綜合報導

藝人劉書宏曾和YouTuber團體「這群人」成員茵聲交往，之後和平分手，也不避諱表示雙方仍是朋友。網紅酷炫日前發文詢問「心中最愛的女YouTuber」，當中因為沒有茵聲，沒想到竟然釣出劉書宏替好友質問「怎麼沒有茵聲？」，雖然已經分手，但仍不介意公開提及對方。

▲劉書宏、茵聲分手後還是朋友。（圖／翻攝劉書宏、茵聲IG）

酷炫日前在社群上發文提問「列出三個你心中覺得最愛的女YouTuber」，接著他透露自己心目中的名單是千千、滴妹、白癡公主，底下也吸引了許多網友分享自己的最愛，其中劉書宏便留言「怎麼沒有茵聲？你什麼意思呀？」酷炫也馬上回覆表示「我檢討」，網友則讚賞他「即使分開了，還是記得對方的好，真的是很棒的人」。

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▲劉書宏回應酷炫貼文提到茵聲。（圖／翻攝自Threads）

劉書宏與茵聲分手後未再公開認愛，2個月前上節目時，曾意外透露目前有正在追求的新對象，兩人是在飯局上認識；而見到這女生的第一眼，劉書宏就產生「就是她，我想征服她」的念頭，甚至不害臊說出：「第一眼覺得她好美，有一點距離感，我一定要得到。」此話一出震驚在場所有人，小S立刻起雞皮疙瘩大喊：「好噁喔！」