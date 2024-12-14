對戰世界冠軍遭嗆聲只聽過BTS！ 敖犬幫阿本脫褲超荒唐

記者葉文正／台北報導

TVBS原創節目《來吧！哪裡怕》敖犬（莊濠全）、小煜（楊奇煜）、威廉、阿緯、小杰（廖允杰）、王子（邱勝翊）繼首集龜山島登頂任務，這次將面對「2024德國世界盃室外拔河錦標賽」U19十面金牌得主—景美女中拔河隊的挑戰。六棒聽聞任務，直呼：「有確定嗎？我們是U42。」言談之中洩露出他們的緊張。



日理萬機的餐飲大亨阿緯，因行程關係缺席，請來代班人阿本，並拿出阿緯交代的紅包作為賠罪心意，威廉調侃：「現在是用錢收買我們嗎？」接著一行人拜見拔河隊教練，王子請教練評估六人的實力，竟得到只能撐8到10秒的評價，敖犬聽完就對代班的阿本喊話：「阿本！我們今天當男藝人，好不好？」阿本信心十足說：「OK的！沒問題啦！」幽默對話令眾人笑翻。



景美女中率先派出學妹組與成員們試比，六棒派出「電眼」小煜站在第一線心戰喊話：「我覺得中山女中好像比你們厲害。」沒想到慘遭少女們回嗆：「我們只聽過BTS(防彈少年團)，沒聽過棒棒堂！」開戰前就火花四射。兩回合對決，六棒艱難撐過13秒和21秒，但已超越教練的預期，讓他們對即將到來的比賽充滿希望。



為了應戰U19冠軍，六棒接受拔河教練的全方位特訓，從個人拔河機、團體拔河機到基礎體能挑戰，一項都不放過。六人還特別到野外進行特訓，挑戰巨大鯊魚造型風箏，模擬拔河對手的強勁拉力以及力度變化。過程中，成員們摔得東倒西歪，王子、小煜還不慎跌坐在威廉身上，敖犬則被發現在隊伍最後方偷懶，甚至失手拉下阿本的褲子，瞬間春光乍洩。面對荒唐的景象，小杰無奈喊話：「不要再做效果了啦！」