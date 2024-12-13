愛台灣人情味！金大明自爆「拍《機醫》時偷偷飛來」告白：太想念

記者劉宛欣／綜合報導

南韓著名綜藝製作人羅䁐錫（羅PD）與《機智醫生生活》演員金大明（飾演楊碩亨）前陣子來台灣拍攝節目，當時就有不少網友在社群分享目擊談。羅PD頻道13日也終於上傳了台灣行的影片，影片中金大明不斷吐露對台灣的喜愛，還自爆拍攝《機智醫生生活》期間有偷偷跑來台灣，要求羅PD不可以告訴導演。

▲金大明吐露對台灣旅行的喜愛。（圖／翻攝YouTube／十五夜頻道）

金大明坦言一開始不太了解台灣，第一次來台灣是因為聽說台灣有曾獲國際大獎的威士忌，讓他好奇為何韓國與台灣氣候相似，韓國卻沒有得獎的威士忌？因為太想嚐嚐味道，所以便安排了台北旅遊，沒想到一試成主顧，他直言「覺得太好玩了，所以就開始往小都市走，去了台南，走了一圈之後，整個喜歡上台南，我真的去了很多次，每次去都有發掘新的愛店，食物很好好吃」，並稱讚台南市「很浪漫的都市」。

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▲金大明一開始對台灣產生好奇是因為酒。（圖／翻攝YouTube／十五夜頻道）

在與羅PD會合以後，金大明介紹起台灣時，突然脫口「我真的很喜歡台灣，演員不能這樣的」，羅PD爆笑詢問「演員不能喜歡台灣？有這種規定？」怎料他接下來突然自己爆料，曾經在拍攝《機智醫生生活》期間偷偷跑來台灣，有些心虛地說「一定幫我對申沅昊導演保密」，逗得羅PD大笑，他接著補充「當時因為剛好有3天空檔，實在是太想念台灣就跑來了」。

▲金大明在拍攝《機醫》期間曾偷跑來台灣旅遊。（圖／翻攝YouTube／十五夜頻道）

金大明表示自己認為對韓國人而言，台灣旅行需要「心理準備」，因為同樣的飛行時間跟旅費，有很多替代選項，但他表示：「對我而言一定要來這裡的理由，在於人情味，這裡人真的很友善，也有非常好吃的食物」，最後他還隔空向《機醫》導演道歉「導演，那三天我真的很抱歉，我有在這裡練那段很長的台詞，有帶上我婦產科的台詞」。

▲金大明向導演致歉。（圖／翻攝YouTube／十五夜頻道）

原來金大明當年來台灣期間背的台詞，就是《機智醫生生活》的名場面之一，飾演婦產科醫師的他，隊不斷流產的孕婦說「流產不是妳的錯」，一旁羅PD也馬上想起該片段，大讚「那句話真的很打動人心」。

▲金大明提到的片段。（圖／翻攝YouTube／十五夜頻道）