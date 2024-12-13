不敢相信！FEniX竟請到「2大咖前男團成員」出演MV：非常榮幸

記者蔡琛儀／台北報導

男團FEniX推出新專輯《赫茲》，主打歌〈陷洞〉由團長MAX親自創作，描繪出無論經過多少世紀，兩個相愛的靈魂終會相遇的主題。該曲的MV以微電影規格拍攝，除了邀請新銳導演彭道森執導，還邀請到男團出身的前輩邱宇辰、連晨翔跨刀出演，FEniX則飾演特務集團。

▲FEniX請到邱宇辰、連晨翔出演〈陷洞〉MV。（圖／華納提供）

FEniX受寵若驚直呼：「當我們一知道MV裡竟然邀請到我們都很欣賞的前輩們演出，真的感到非常榮幸。」兩人與華納音樂皆有著深厚淵源，都曾經是華納音樂的歌手，私下更是10年好友，因此相當有默契。

[廣告]請繼續往下閱讀...

邱宇辰因演出BL劇人氣急升，在滿檔的工作中特地抽空前來跨刀演出；連晨翔則是新戲殺青後，立刻奔回台北參與拍攝，他們都非常開心能夠收到邀請，看著FEniX的弟弟們，就有如看見當年的自己。

▲邱宇辰和連晨翔互尬演技。（圖／華納提供）

而邱宇辰在MV中邪魅瘋狂的表情和動作也讓FEniX大讚：「好像看到小丑，佩服宇辰學長那種渲染力強的表演。」另一幕令FEniX印象深刻的是當連晨翔氣憤怒砸假畫的畫面，他們表示在監看螢幕前看到連呼吸都不敢，晨翔一氣呵成，從發現被騙的惱羞、瘋狂的砸毀畫作、最後跌錯地板啞然失笑，情緒起伏超大一次OK，讓他們讚嘆不已：「晨翔學長真的太強，短短的一顆鏡頭細節超多，而且還一次OK，真的太厲害。」此外，FEniX將在明年1月18日的下午2點於台中廣三SOGO舉辦簽唱會。