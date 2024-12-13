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賈永婕談101跨年煙火連3跳針「非常精彩」　王世堅逼問：下台還跳海？

記者蔡宜芳／綜合報導

女星賈永婕自9月上任台北101董事長以來，經常捲入風波之中，10月現身立法院備詢時，更被立委賴士葆批評國慶煙火不夠精采。面對即將到來的跨年煙火重任，賈永婕13日上傳一支自嘲短影音劇透，還被立委王世堅逼問「要跳海還是下台」，吸引大票網友圍觀。

▲▼賈永婕談跨年煙火連3跳針「非常精彩」　王世堅逼問：下台還跳海？（圖／翻攝自Instagram／janet_chia_）

▲賈永婕在今年9月接任台北101董事長。（圖／翻攝自Instagram／janet_chia_）

影片中，賈永婕先是剪出了10月在立法院被賴士葆質詢國慶煙火的片段，當時，她表示「跨年煙火會非常精彩」，但立刻遭賴士葆吐槽：「『精彩』很抽象欸，要不要再具體一點？」對此，賈永婕神情略為緊張，又連二跳針說「非常精彩」，坦承自己很難用言語形容。

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▲▼賈永婕談跨年煙火連3跳針「非常精彩」　王世堅逼問：下台還跳海？（圖／翻攝自Instagram／janet_chia_）

▲賈永婕10月到立法院備詢。（圖／翻攝自Instagram／janet_chia_）

接著，畫面跳轉到王世堅質問賈永婕說：「賈董，現在跨年煙火到底是怎麼樣？妳說說看。妳不要再搞什麼『永婕同心』，我們全民沒有義務看妳跟先生放閃！」王世堅還表示若這次跨年煙火沒放好，「要嘛就跳海，要嘛就下台！」

▲▼賈永婕談跨年煙火連3跳針「非常精彩」　王世堅逼問：下台還跳海？（圖／翻攝自Instagram／janet_chia_）

▲賈永婕邀請王世堅搞笑拍片。（圖／翻攝自Instagram／janet_chia_）

影片的最後，賈永婕透露此次101跨年煙火的主題為「Team Taiwan Champion」，時長為5＋1分鐘，搞笑強調不會是「永婕同心」煙火，並附上了煙火模擬影片，搭配王世堅拉小提琴的音樂。

影片曝光後，網友紛紛笑說「自嘲真的是最高境界」、「可以看到101煙火的同時＋世堅跳傘嗎」、「期待值很高」、「我很認真看完笑爛」，對於此次的跨年煙火相當期待。

▲▼賈永婕談跨年煙火連3跳針「非常精彩」　王世堅逼問：下台還跳海？（圖／翻攝自Instagram／janet_chia_）

▲賈永婕劇透跨年煙火。（圖／翻攝自Instagram／janet_chia_）

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101煙火, 跨年煙火, 賈永婕, 王世堅

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