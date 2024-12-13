(G)I-DLE舒華皮膚到底多透？　化妝師揭曉「粉底液超白色號」韓網驚呆

記者吳睿慈／綜合報導

台灣女孩葉舒華以女團(G)I-DLE在韓出道，皮膚白皙的她，經常會引起讚嘆「怎麼那麼白」，甚至令人好奇本人到底多白？她的化妝師過去曾有一段訪談便被掀出來，親自解答舒華皮膚的白皙程度，「比國內最白的粉底液都還白」，她的膚色需要混合別種品牌的粉底液，認證真的白！

▲化妝師揭曉舒華皮膚到底多白。（圖／翻攝自舒華IG）



舒華出道以來，曾多次因過白引起熱議，皮膚白到會發光，每次都會讓大批網友好奇「真的這麼白嗎」、「她用的粉底液幾號色」、「皮膚怎麼可以透明感那麼高」。

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▲▼化妝師揭曉舒華的粉底液已經是最白的了，還要混合其他牌更白的色號。（圖／翻攝自Allure Korea YouTube）



近日有網友挖出(G)I-DLE御用化妝師受訪的片段，她稱讚5個成員膚質都很好，其中尤以舒華的皮膚最白又雪嫩，「為了證明她到底用多白的色號，我把她所使用的粉底液帶來了」，以南韓國內粉底液的基準來說，化妝師透露：「最白的色號是13號，大家只要想像舒華的色號比那個還白就可以了！」唯獨Courcells品牌所創的100號，才能符合舒華的膚色。

▲舒華因皮膚很白，本來不太喜歡修容，但後來在〈Queencard〉嘗試新造型慢慢接受了。（圖／翻攝自Allure Korea YouTube）



化妝師透露，舒華的粉底液要用Courcells的100號混合國內最白的13號，認證舒華就是一位皮膚很白的人；不過，如此白皙的皮膚化妝其實也有難處，化妝師坦言舒華本身不太喜歡修容，但後來在〈Queencard〉嘗試新的化妝方式，她才漸漸接受。