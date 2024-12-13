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郭彥均怒轟「詐騙罰太輕」喊話修法！　昔被騙走7位數：真的恨死了

記者蔡宜芳／綜合報導

資深女星譚艾珍12日驚傳兩個月前被詐騙98萬元，掀起不小的議論。而曾經受騙七位數的男星郭彥均，13日也再次公開譴責詐騙行為，並喊話立委修法，直言「我們的法律對詐騙真的太輕了」。

外送用▲▼譚艾珍受騙首發聲：詐騙能得金馬獎。（圖／翻攝自Facebook／譚艾珍）

▲譚艾珍兩個多月前遭詐騙集團騙錢。（圖／翻攝自Facebook／譚艾珍）

郭彥均提到，台灣每年因詐騙損失的金額高達百億，這些錢是無數家庭的血汗錢，而詐騙集團卻無情地將其騙走，「一滴不剩，詐騙壞人真的該下地獄。」郭彥均也提醒大家，台灣的金融機構對於資金的控管非常嚴格，從開戶到貸款等業務都有嚴密的監控，強調「大筆的金額進出都會被關切」，因此千萬不要輕信那些看似天上掉下來的好事，「有錢真的輪不到會分給我們的，還有別人有錢也不可能分給你賺的，他自己賺都不夠了怎麼會分享給你？而且真的有這樣的事怎麼可能跟別人說？」

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外送用▲▼郭彥均怒轟「詐騙罰太輕」喊話修法！昔被騙走7位數。（圖／翻攝自Instagram／antony8955）

▲郭彥均也曾經被詐騙。（圖／翻攝自Instagram／antony8955）

此外，郭彥均建議有意投資的人應該選擇銀行，因為銀行的產品都是經過合法審核的。他指出，銀行在提供投資建議前會進行風險評估，並不會要求投資者將所有積蓄全部投入，「合法保本的投資5%就已經很高了。」他呼籲大家不要輕信網路或Line群的消息，甚至身邊的親友也可能是受害者，需要謹慎對待。

事實上，郭彥均也曾因相信從小長大的朋友，投入了一筆相當於台北東區公寓頭期款的金額，到一個不該投資的項目。雖然一開始有拿到一些獲利，但很快就出現拖欠的情況，最終這個詐騙案被破獲，涉案金額高達幾十億。幸運的是，他的朋友沒有跑掉，並且每個月按月還他錢。

▲▼郭彥均怒轟「詐騙罰太輕」喊話修法！昔被騙走7位數。（圖／翻攝自Instagram／antony8955）

▲郭彥均呼籲針對詐騙案修法。（圖／翻攝自Instagram／antony8955）

對於台灣頻傳詐騙案，郭彥均呼籲立委應該修法，提高詐騙的刑罰，憤怒表示：「立委們你們有看到我們的社會詐騙多嚴重嗎？我們目前的法律對待詐騙真的太輕了，落網後他們都把錢轉到國外去了，關完之後還可以繼續用在國外的錢，好幾十億都是別人一生的努力，嫌犯用幾年的公家飯來換幾十億，真的太不公平了！」他也認為，雖然修法不能完全遏制犯罪，但至少可以讓大家在犯罪前思考犯罪的代價。

【郭彥均全文】

詐騙真的好嚴重真的受夠了真的恨死了
台灣一年被詐騙的金額超過百億
無數家庭無數生命就這樣被……
詐騙集團騙走的是人們一輩子的心血
一滴不剩，詐騙壞人真的該下地獄

我想讓大家知道台灣的金融機構
其實控管的非常嚴格
從開戶貸款等等業務都是這樣
只要大筆的金額進出都會「被關切」
千萬要記得不要被騙掉千萬才記得

天底下不會有那麼好的事，什麼事呢？
有錢真的輪不到會分給我們的
還有別人有錢也不可能分給你賺的
他自己賺都不夠了怎麼會分享給你
而且真的有這樣的事怎麼可能跟別人說
這幾點都是是分辨真假的關鍵
真的太多人被詐騙真的好氣

如果想要投資的話可以走進銀行
只要在銀行裡的產品都一定是合法的
投資前也需要經過一連串的風險評估
銀行會依照你能承受的範圍
再給你屬於你值得投資的專業建議
銀行不會要你拿所有積蓄
然後只投資All in一個標
合法保本的投資5%就已經很高了
高於這些獲利都會有很高的風險
其實我們金管會很保護投資人
走進銀行發現台灣金融環境真的很安全
不要相信你的手機粉專Line群的消息
投資也不要相信身邊的親友
因為常常親友也是受害者
只是他們自己還也不知道而已
這時候我們可以提醒他們
如果屢勸不聽就可以報警讓警察介入
或幫他們上網找投資的資料
網路上沒有什麼查不到的
人名、公司、機構只要合法很難查不到
但是就算看到網路的頁面
也要有存疑的警覺
現在這個時代處處都要存100個疑心

現在明白看透的事都是學費換來的
每個人都有頭暈的時候被鬼遮眼的時候
幾年前也因為相信從小長大的朋友
跟他一起投資了不該投資的東西
當初說獲利18%以上
朋友：如果賠錢我賠給你
我算一算之後18%太可怕了我發瘋似的
投了一間台北東區公寓頭期款的金額
剛剛開始還真的有拿到一些錢
但一陣子之後就開始很多原因的拖欠
而且真的沒有多久就有這狀況
然後三個月後就有很上面的人被抓了
被破獲了新聞說騙了幾十億的金額
投資人太多還有人失去生命真的很壞
聽朋友說好像也判不到十年
騙到的錢也不在台灣要不回來了
我很幸運的當初介紹我投資的朋友
他真的很有信用的沒有跑掉
事後他也知道自己被騙了
而且朋友也每個月按月還我錢
預計四十多年的分期
以上故事很簡短但當時我真的嚇死了

真的建議立委好好修法提高詐騙的刑法
立委們你們有看到我們的社會詐騙多嚴重嗎
我們目前的法律對待詐騙真的太輕了
落網後他們都把錢轉到國外去了
關完之後還可以繼續用在國外的錢
好幾十億都是別人一生的努力
嫌犯用幾年的公家飯來換幾十億
真的太不公平了
修法雖然不能完全遏制犯罪
但可以讓犯罪前思考犯罪的代價
希望重罰可以遏止一些犯罪
希望大家不要再被騙了
#詐騙
#罪太輕

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詐騙, 譚艾珍, 郭彥均

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