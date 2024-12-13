《夜市王》淘汰夜市主委感性大哭爆紅　網友用新台幣支持！

記者葉文正／台北報導

緯來美食競賽綜藝《夜市王》前三集激戰吸引超過YouTube 400萬次點擊，網路熱度居高不下！七強夜市名單正式出爐，上一集被淘汰的大東東大東夜市主委因為心疼選手爆哭一夕爆紅，網友紛紛用新台幣來支持！

▲緯來原創《夜市王》曾志偉與泰國娘娘。(圖／緯來提供)

這次主題分別為「甜點」以及「牛肉」，其中「牛肉」這一集特別邀請到有「台灣最具荷爾蒙男星」之稱的演員鄭人碩來擔任飛行嘉賓，評一評到底評審懂吃不懂吃，現場魅力讓評審泰國娘娘招架不住直呼：「怕痛！」

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▲鄭人碩擔任評審。（圖／緯來提供）

鄭人碩第一次擔任美食節目飛行嘉賓評審既新奇又具挑戰，雖然評分並不影響夜市晉級，問起心得他坦言不容易：「其實有點殘忍，因為大家各有千秋，都很優秀，但是一定要有一個排名，心裡總覺得過意不去，只想跟他們說其實你們都很棒！」問起和演戲比起來，那一個比較難，他想了想說：「擔任評審也不容易，因為好不好吃蠻主觀的，不好隱藏，也不能說得太過分。」

▲緯來《夜市王》阿達(左起)、美麗本人、曾志偉、鄭人碩、金針菇、泰國娘娘、Lulu。（圖／緯來提供）

不過有了這次參與《夜市王》的經驗，鄭人碩被問到未來會不會想要挑戰主持，或是其他的節目拍攝？他一派輕鬆笑答：「之前有主持過，也想多方位嘗試，沒有什麼不可以的，何樂不為？」

在《夜市王》前面第三集中帥氣李玉璽擔任飛行嘉賓時，評審泰國娘娘二話不說立刻換位置坐在他旁邊，這次面對有著「男人味爆棚」的鄭人碩，主持人Lulu問起娘娘有需要換位置嗎？泰國娘娘反而一反常態拒絕，被問到「是因為人碩哥比較有殺氣嗎」泰國娘娘直言不敢靠近：「對啊！我怕痛。」讓大夥大笑。

鄭人碩的魅力讓泰國娘娘都難以招架！非常有男人味的鄭人碩連逛夜市的選擇也很Man，他透露逛夜市自己一定會吃的就是滷肉飯，甜點類小吃反而不會是選項「我個人不會吃甜品，不是不喜歡，就是不會是我的選擇。」

節目日前淘汰了兩家夜市，其中一家大東東大東夜市主委因為真情流露哭了，引起網友不捨，事後主委也在網路上分享心情，主要是因為看到自己夜市出賽選手臭豆腐攤商老夫婦早上6點坐高鐵從台南北上錄影，大包小包在台北車站迷路，再轉搭接駁車到片場，放棄做生意的機會特別相挺錄影，雖遺憾止步，也不忘安慰他「拍謝啦小梁(主委)，咱兩個老的不中用給大東東丟臉了(台語)」讓他一秒爆哭，再看到他們夫婦一旁默默收拾行李的背影，更是崩潰大哭，主委和攤商選手真性情的互動讓網友大為感動，紛紛特別去捧場，直說「輸了比賽，贏了人心！」

緯來電視網為了製作這檔前所未有的大型實境競賽節目《夜市王》，除邀請到金鐘班底《大嘻哈時代2》製作團隊「我的檔期有限公司」，以及榮獲兩次金鐘獎最佳綜藝主持人Lulu黃路梓茵、阿達A/DA以及美麗本人攜手主持外，還事先進行全台民調票選出北、中、南、東各地民眾心目中前十大夜市同台較量，每一集將針對台灣最著名的小吃主題進行PK賽，由各夜市管委會派出最厲害的店家選手，並在指定時間內完成料理，每累積三集積分後，進行一輪淘汰賽，最終選出總冠軍「夜市王」。在這個全球夜市密度最高的台灣，究竟哪一個夜市能稱霸「夜市王」至尊無上的頭銜及百萬獎金。