林志玲揪黃國倫夫婦聖誕送暖　割愛上千雙子星珍藏義賣

記者葉文正／台北報導

林志玲和寇乃馨多年來一直維持著好交情，寇乃馨這次為了慈善公益大方割愛，從珍藏的上萬件KikiLala寶貝中，精挑細選咬牙捐出近千件的雙子星收藏來義賣，12月14日11：00～17:00，在國父紀念館舉辦的《聖誕文化藝術嘉年華》賣出，全數善款都將捐贈給「志玲姊姊慈善基金會」， 作為發展遲緩兒童的早期療癒經費。

▲林志玲(左起)與寇乃馨黃國倫夫妻一起為兒童做公益。（圖／寇乃馨提供）

之前寇乃馨因秀出瘋狂收集多年的海量「雙星仙子KikiLala」而名震江湖，她展示家中多到幾乎能報名金氏世界紀錄的雙子星收藏短視頻，在全網迅速刷爆了數百萬流量，還收獲了海內外許多KikiLala同好們，建立了活躍度超高的「雙子星真愛粉社群」，儼然成為KikiLala收藏界的王者！

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▲小朋友們能受到好的治療與照顧是最大心願。（圖／寇乃馨提供）

就連同樣熱愛雙子星的林志玲，都深表佩服，志玲姊姊說：「乃馨，妳太令人嘆為觀止了！妳真是KikiLala Land的女王！」

▲林志玲(左起)與寇乃馨黃國倫夫妻交情不在話下。（圖／寇乃馨提供）

而雙方感情真的很好，當年黃國倫開鳥巢演唱會時，林志玲專程飛去北京力挺，而林志玲結婚時，寇乃馨也特地推掉了錄影工作，從北京飛回台參加婚禮，更送上一大行李箱的雙子星禮物祝福林志玲，更奇妙的是，兩對明星夫妻，連結婚紀念日都正好同樣是11月17日！

▲寇乃馨捐出自己的收藏。（圖／寇乃馨提供）

黃國倫寇乃馨夫婦表示，「雖然我們至今沒有自己生兒育女，但非常樂意把小愛變成大愛，盡力去愛更多世上有需要的孩子們，林志玲多年來一直堅持愛心公益，尤其特別關注需要幫助的兒童！志玲姊姊的愛心，與黃國倫寇乃馨夫婦是有志一同，雙方默契十足，一起出錢出力，希望能幫助更多孩子們越來越幸福！」

日前林志玲難得回台，最重要的行程之一，就是與志玲姊姊早療課程長期支持的“黃金小種子”們見面，還特別邀請國倫老師和乃馨姐姐同行，陪孩子們唱歌跳舞，送小朋友聖誕禮物，歡笑度過溫暖美好的下午。看到許多受助孩子們比去年、前年看到時更進步、更茁壯了，真的好感動！在即將來臨的「聖誕文化藝術嘉年華」，林志玲和寇乃馨還相約舉辦一場無敵可愛的愛心義賣！

寇乃馨這次為了慈善公益大方割愛，從珍藏的上萬件KikiLala寶貝中，精挑細選了幾天幾夜，咬牙捐出了近千件的雙子星收藏來義賣，雖然很捨不得，但寇乃馨說：「為了愛，我願意！我拿出手的，就一件都不打算留，希望有愛心的同好們統統都買走，全數善款都將捐贈給「志玲姊姊慈善基金會」， 作為發展遲緩兒童的早期療癒經費，也會支持弱勢地區學童的學習圓夢計劃 ，助力原住民的兒童文化傳承 ，以及推廣兒少的心理健康課程使用 ！

他們也歡迎所有喜歡KIKILALA雙子星的好朋友們 還有充滿愛心的你 ，一起來參加1214《聖誕文化藝術嘉年華》!12月14日當日11：00～17:00，在國父紀念館舉辦的《聖誕文化藝術嘉年華》是一場為了聖誕節而舉辦的盛大歡樂園遊會。

園遊會現場除了黄國倫寇乃馨夫婦，還有何戎Kelly夫婦，李明依，畢書盡，張芸京，葉歡，王宏恩，黑旋風，李晶玉，黃韻玲，裘海正，湯蘭花，周丹薇，紀寶如，拉娃谷幸，林曉培，許景淳，邱沁宜，舒夢蘭，何方，北原山猫…等數十位明星藝人輪番上陣精彩演出，更有近300攤的文創市集，特色美食，還有歡樂摸彩送iphone…本周六歡迎大家一起來度過暖暖的愛心聖誕！