小孟老師／12月15日星座運勢　射手的另一半真有福！

文／清水孟國際塔羅小孟老師

｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜

｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜

｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜

｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜

【風象星座】

水瓶座

工作：專心學習工作

感情：換方式表達愛

財運：財務有所轉機

幸運色：橙色

貴人：獅子

小人：金牛

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雙子座

工作：取得合作契約

感情：多些撒嬌調情

財運：增資擴充情況

幸運色：淡藍色

貴人：天蠍

小人：雙魚

天秤座

工作：得到同事認同

感情：製造浪漫情境

財運：商務洽談機會

幸運色：淡藍色

貴人：雙魚

小人：水瓶

【土象星座】

魔羯座

工作：默默努力付出

感情：微笑吸引異性

財運：在外遇到金主

幸運色：橙色

貴人：牡羊

小人：天蠍

金牛座



工作：做事謙虛婉轉

感情：多些甜言蜜語

財運：財運來自貴人

幸運色：咖啡色

貴人：水瓶

小人：射手

處女座

工作：彰顯工作實力

感情：適合主動放電

財運：社交開創財源

幸運色：灰色

貴人：巨蟹

小人：天秤

【水象星座】

巨蟹座

工作：業務收穫良多

感情：穩定平衡感情

財運：財運有利衝剌

幸運色：亮紅色

貴人：魔羯

小人：獅子

天蠍座

工作：聯繫合作客戶

感情：與好友有曖昧

財運：親友回饋金額

幸運色：黑色

貴人：金牛

小人：牡羊

雙魚座

工作：主動結識朋友

感情：愛情表現獨特

財運：短期投資有盈

幸運色：綠色

貴人：射手

小人：巨蟹

【火象星座】

牡羊座

工作：千里馬遇伯樂

感情：帥氣睿智表現

財運：盈收有望新高

幸運色：亮紅色

貴人：處女

小人：雙子

獅子座

工作：事業穩紮穩打

感情：愛人齊心協力

財運：減少奢侈購買

幸運色：粉紅色

貴人：雙子

小人：魔羯

射手座

工作：與人分享喜樂

感情：表現意外驚喜

財運：節儉多有儲蓄

幸運色：金色

貴人：天秤

小人：處女

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。