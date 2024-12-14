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小孟老師／12月14日星座運勢　周六快樂「處女財運還大發」

文／清水孟國際塔羅小孟老師

魔羯座水瓶座雙魚座
牡羊座金牛座雙子座
巨蟹座獅子座處女座
天秤座天蠍座射手座

【風象星座】

水瓶座

工作：真心展現誠意
感情：趁機表露心跡
財運：可望擴大投資
幸運色：卡其色
貴人：獅子
小人：金牛

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雙子座

工作：計劃大膽執行
感情：擦出愛情火花
財運：適合大筆買賣
幸運色：橙色
貴人：魔羯
小人：處女

天秤座

工作：投資公益事業
感情：有氣質吸引力
財運：主動向外開發
幸運色：黃色
貴人：金牛
小人：魔羯

【土象星座】

魔羯座

工作：良好工作表現
感情：兩方情同意合
財運：控制購物慾望
幸運色：黑色
貴人：天秤
小人：水瓶

金牛座

工作：保持清醒頭腦
感情：喜歡相親對象
財運：積蓄豐厚不斷
幸運色：淡藍色
貴人：射手
小人：牡羊

處女座

工作：心態平和友善
感情：表現大方俐落
財運：正偏財運勢佳
幸運色：亮紅色
貴人：水瓶
小人：雙子

【水象星座】

巨蟹座

工作：成功得成就感
感情：為人好評不斷
財運：錢滾錢獲利快
幸運色：白色
貴人：雙子
小人：天蠍

天蠍座

工作：勇於開拓業務
感情：易被異性關心
財運：薪資加薪有旺
幸運色：咖啡色
貴人：巨蟹
小人：雙魚

雙魚座

工作：大家一起公益
感情：人際關係熱絡
財運：營銷獲利有望
幸運色：橘色
貴人：處女
小人：巨蟹

【火象星座】

牡羊座

工作：意料驚喜發生
感情：獲得女性貴人
財運：儲蓄不斷增加
幸運色：玫瑰色
貴人：雙魚
小人：射手

獅子座

工作：帶動大家情緒
感情：風趣幽默開朗
財運：金錢收支平衡
幸運色：黃色
貴人：牡羊
小人：天秤

射手座

工作：幽默風趣開朗
感情：自然大方好感
財運：金錢周轉順利
幸運色：橘色
貴人：天蠍
小人：獅子

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

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ETtoday每日星座運勢, 星座, 運勢, 小孟老師, 清水孟國際塔羅小孟老師

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