ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

曾國城「現在就要吃」想刷臉夯店！結果GG 連問2次…老闆：啊就沒位

記者潘慧中／綜合報導

《甄心分享小琳鐺》最近邀請藝人們分享刷臉經歷時，主持人佩甄笑說，原本以為跟更有名的人出去就會無往不利，不料曾國城有次帶她去吃小吃時，意外目睹對方一秒被老闆打臉。

▲▼佩甄。（圖／翻攝自YouTube／甄心分享小琳鐺）

▲▼佩甄目睹曾國城刷臉失敗。（圖／翻攝自YouTube／ 甄心分享小琳鐺）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼佩甄。（圖／翻攝自YouTube／甄心分享小琳鐺）

曾國城當時和佩甄錄完影後，主動提出要帶對方去一間他「非常熟」的小吃店吃東西，未料抵達現場後，一比完用餐人數，老闆只嗯了一聲說：「現在這麼多人，等一下。」

▲▼佩甄。（圖／翻攝自YouTube／ 甄心分享小琳鐺）

▲佩甄透露就算曾國城說「現在就要吃」也沒用。（圖／翻攝自YouTube／ 甄心分享小琳鐺）

就算曾國城說「我們現在很餓，現在就要吃」，老闆依然淡定地用台語說「啊就沒位，等一下」。曾國城只好先自行一旁的摺疊桌、搬椅子坐，讓佩甄哭笑不得地說：「你就看一個綜藝天王在那邊搬摺疊桌、搬椅子，還把老闆的電風扇喬過來吹我們，然後就坐在路邊吃。」

▲▼佩甄。（圖／翻攝自YouTube／甄心分享小琳鐺）

▲曾國城自行搬桌子和椅子。（圖／翻攝自YouTube／ 甄心分享小琳鐺）

更尷尬的是，佩甄進去倒水時，意外聽到有民眾小聲說「那個誰誰誰在那邊欸」，結果一走出來就聽到其中一位路人跟城哥求合照說「我真的很喜歡看你的歡樂智多星」，但那明明就是胡瓜的節目，城哥當下雖然臉很綠，但仍委婉地說「我看下一次吧」。

▲▼佩甄。（圖／翻攝自YouTube／甄心分享小琳鐺）

▲▼曾國城當天還被誤認成胡瓜。（圖／翻攝自YouTube／ 甄心分享小琳鐺）

▲▼佩甄。（圖／翻攝自YouTube／甄心分享小琳鐺）

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

推薦閱讀

王思佳開酸「罵完還整套照抄」　釣出藍心湄轉發4字

王思佳開酸「罵完還整套照抄」　釣出藍心湄轉發4字

拍完《大佛普拉斯》23歲未婚生子！台女星7年後認了：以前很戀愛腦

拍完《大佛普拉斯》23歲未婚生子！台女星7年後認了：以前很戀愛腦

鳳梨入珠100顆「辣妻激戰3月心得超真實」！最有感等級曝：他想挑戰第1

鳳梨入珠100顆「辣妻激戰3月心得超真實」！最有感等級曝：他想挑戰第1

泰國女團成員「挺10月孕肚表演」！　護肚彈跳網看傻：也太拚了

泰國女團成員「挺10月孕肚表演」！　護肚彈跳網看傻：也太拚了

許瑋甯被拍「十指緊扣邱澤」0偽裝深夜散步！一轉頭…真實表情超甜

許瑋甯被拍「十指緊扣邱澤」0偽裝深夜散步！一轉頭…真實表情超甜

電影首映會被林明禎搞砸！　導演酸見鬼後再發聲：這筆帳一定會算

電影首映會被林明禎搞砸！　導演酸見鬼後再發聲：這筆帳一定會算

KIMIKO直播報平安「不到10分鐘就出狀況」　求網分享：讓更多人知道

KIMIKO直播報平安「不到10分鐘就出狀況」　求網分享：讓更多人知道

陸百萬網紅遭爆賣淫「一晚45萬」　本人發聲露端倪：奮鬥本就艱難

陸百萬網紅遭爆賣淫「一晚45萬」　本人發聲露端倪：奮鬥本就艱難

一隻阿圓認愛陳百祥再發聲！　「25字洩心境」網刷一排恭喜

一隻阿圓認愛陳百祥再發聲！　「25字洩心境」網刷一排恭喜

孟耿如神隱8個月「無預警發文」！低調重開臉書…PO一張圖 千人朝聖

孟耿如神隱8個月「無預警發文」！低調重開臉書…PO一張圖 千人朝聖

Netflix人氣影集男星病逝！　享年37歲「生前半年染上重病」

Netflix人氣影集男星病逝！　享年37歲「生前半年染上重病」

深田詠美欠稅風波後又陷危機！　拍不成AV「YT也快做不下去」

深田詠美欠稅風波後又陷危機！　拍不成AV「YT也快做不下去」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

王思佳開酸「罵完還整套照抄」　釣出藍心湄轉發4字

拍完《大佛普拉斯》23歲未婚生子！台女星7年後認了：以前很戀愛腦

鳳梨入珠100顆「辣妻激戰3月心得超真實」！最有感等級曝：他想挑戰第1

泰國女團成員「挺10月孕肚表演」！　護肚彈跳網看傻：也太拚了

許瑋甯被拍「十指緊扣邱澤」0偽裝深夜散步！一轉頭…真實表情超甜

電影首映會被林明禎搞砸！　導演酸見鬼後再發聲：這筆帳一定會算

KIMIKO直播報平安「不到10分鐘就出狀況」　求網分享：讓更多人知道

陸百萬網紅遭爆賣淫「一晚45萬」　本人發聲露端倪：奮鬥本就艱難

一隻阿圓認愛陳百祥再發聲！　「25字洩心境」網刷一排恭喜

孟耿如神隱8個月「無預警發文」！低調重開臉書…PO一張圖 千人朝聖

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

曾國城, 佩甄

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 林志玲揪黃國倫夫婦聖誕送暖　割愛上千雙子星珍藏義賣
  2. 「我是小優」內湖刷臉求讓小黃！路人不客氣打臉20字…她下場超悲劇
  3. 江蕙抗癌成功復出「爆明年唱大巨蛋」　主辦單位回應了！
  4. 感謝雷婕熙勇敢生女！孩子爸林柏叡拍《蒼蘭訣》走紅…帶女兒上陸綜
  5. 金馬影帝市場買菜被叫「市民劉先生」　導演看中劉青雲搭A貨許光漢
  6. 韓劇男神爆霸凌消失4年！突現菲律賓當歌手　熱跳〈APT.〉全場嗨炸
  7. 《白雪公主》預告登場！倒讚數破百萬　網友仍挺壞皇后
  8. 曾國城「現在就要吃」想刷臉夯店！結果GG 連問2次…老闆：啊就沒位
  9. 金守美生前日記曝光！患恐慌症「吃不下，睡不著」：每天都像酷刑
  10. 凌峰爆2度中風！　醫揭「8大徵兆」常常被忽略

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

好市多熱議新品開箱

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366