曾國城「現在就要吃」想刷臉夯店！結果GG 連問2次…老闆：啊就沒位

記者潘慧中／綜合報導

《甄心分享小琳鐺》最近邀請藝人們分享刷臉經歷時，主持人佩甄笑說，原本以為跟更有名的人出去就會無往不利，不料曾國城有次帶她去吃小吃時，意外目睹對方一秒被老闆打臉。

▲▼佩甄目睹曾國城刷臉失敗。（圖／翻攝自YouTube／ 甄心分享小琳鐺）



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曾國城當時和佩甄錄完影後，主動提出要帶對方去一間他「非常熟」的小吃店吃東西，未料抵達現場後，一比完用餐人數，老闆只嗯了一聲說：「現在這麼多人，等一下。」

▲佩甄透露就算曾國城說「現在就要吃」也沒用。（圖／翻攝自YouTube／ 甄心分享小琳鐺）



就算曾國城說「我們現在很餓，現在就要吃」，老闆依然淡定地用台語說「啊就沒位，等一下」。曾國城只好先自行一旁的摺疊桌、搬椅子坐，讓佩甄哭笑不得地說：「你就看一個綜藝天王在那邊搬摺疊桌、搬椅子，還把老闆的電風扇喬過來吹我們，然後就坐在路邊吃。」

▲曾國城自行搬桌子和椅子。（圖／翻攝自YouTube／ 甄心分享小琳鐺）



更尷尬的是，佩甄進去倒水時，意外聽到有民眾小聲說「那個誰誰誰在那邊欸」，結果一走出來就聽到其中一位路人跟城哥求合照說「我真的很喜歡看你的歡樂智多星」，但那明明就是胡瓜的節目，城哥當下雖然臉很綠，但仍委婉地說「我看下一次吧」。

▲▼曾國城當天還被誤認成胡瓜。（圖／翻攝自YouTube／ 甄心分享小琳鐺）

