侯怡君罕吐心聲「不願拍他的戲」　剛回歸八點檔…驚PO黑指甲照

記者陳芊秀／綜合報導

女星侯怡君相隔5年再度回歸八點檔，還要挑戰一人飾演兩角，且製作人是老公蕭大陸，。她深夜吐露心聲：「如果可以，我不願拍『他』的戲！」她也分享這段時間的生活，以及接拍新劇的心情。

▲侯怡君隔5年主演八點檔，製作人是老公蕭大陸，深夜吐心聲「如果可以，我不願拍『他』的戲！」（圖／翻攝自臉書／侯怡君）

過去每年都有新劇的侯怡君，螢光幕消失整整5年，她表示平時忙於家務，也享受著簡單的生活，甚至從不曾下廚，到現在學會做麵包和煮菜。然而為何不願拍蕭大陸的戲呢？她表示拍攝丈夫製作的戲劇感到壓力巨大，因為在片場需要比其他演員更加謹慎。

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▲侯怡君挑戰一人飾演兩角。（圖／翻攝自臉書／侯怡君）

侯怡君提到，拍動作戲難免發生碰撞，如果疼痛或見血了，「我不敢喊痛，因為我不想耽誤進度和被無限放大，一來一回的關心只會延誤拍攝進度」。如果拍戲要做髒，為求逼真，直接拿爬滿螞蟻和昆蟲的爛泥巴塗滿臉和全身，連指縫都不放過，「有其他演員不小心把戲中的麵打翻了，為了不想重新煮麵條讓大家可以早一點回家，我索性把沾滿灰塵的麵給吃了……。」配文照片中，出現雙腳大拇指指甲變色，網驚呼「哇！鞋子不合腳造成指甲受傷了」，她親回「不是，是跑了一天，急衝急剎，不黑也難」。

▲侯怡君拍戲跑了一天，腳拇指美甲變色。（圖／翻攝自臉書／侯怡君）

儘管壓力重重，侯怡君仍決定接下這部戲，坦言有兩個原因「現實考量，再加上這次雙胞胎的人設與角色背景太吸引我，勾起我那沉睡已久的戲癮。」即便每天僅能睡不到4小時，她仍充滿熱情，並享受與一群專業演員及工作人員合作的過程。她強調對角色的詮釋非常認真，並希望觀眾能感受到自己的努力。

侯怡君在文末表達了對新劇的期待：「相信歹運總有用完的一天，我們一起迎向好運來。」她將這份信念融入角色中，詮釋一對性格迥異但命運多舛的姐妹——蔡好運和李秋如。她們在劇中背負彼此的使命，努力完成責任與夢想。她也希望透過這部作品，帶給觀眾更多的啟發與感動。

▲侯怡君發文。（圖／翻攝自臉書／侯怡君）