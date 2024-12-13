拍完《大佛普拉斯》23歲未婚生子！台女星7年後認了：以前很戀愛腦

▲雷婕熙拍《優雅的相遇》飾演婚姻失意回老家的女子。（圖／焦正德攝／CTWANT提供，下同）



圖文／CTWANT

30歲雷婕熙在張作驥執導新片《優雅的相遇》飾演婚姻失意回老家的女子，為此拍攝她當時還跟演員群一起住在萬華主景生活了1年多。23歲就未婚生子的她，坦言演出跟自己太過相似的角色，反而會覺得自己「是不是不會演戲了？」直呼是演戲生涯最挑戰的角色。現在的她平時除了演戲以外，也多了上班族的身份。

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▲雷婕熙表示《優雅的相遇》角色經歷與她生活太相似，反而更有挑戰。（圖／焦正德攝）



台、巴混血的雷婕熙出身單親家庭，從小就跟著爸爸，她透露高中時在美國唸書，為了想回台跟媽媽同住，放棄了綠卡資格。當初入行時，她跟姊姊雷瑟琳（後改名為夏若妍）一起闖蕩演藝圈，混血深邃外貌相當搶眼，23歲時她跟男星林柏叡未婚生子，年紀輕輕就當了媽媽。她透露小孩主要是由男方家人照顧，平時也會去探視。回想當初，她自認並非是有勇氣的人，「很多人會說我很有勇氣（生小孩），但我會覺得自己不是所謂的理想母親，還有太多做不到的地方。」

她拍攝《優雅的相遇》時住在主場景一年多，導演張作驥讓眾人佈置自己的房間，她房間掛滿自己創作的畫作，白天參加演員訓練、拍攝，晚上夜深人靜時就寫日記，整理自己的思緒。她坦言小時候很大一部分都是自己獨處，但另一方面也很戀愛腦，很渴望陪伴，「以前小時候很想結婚，渴望被愛也渴望愛人，現在就覺得順其自然。」

▲雷婕熙許願未來也能接到搞笑角色。（圖／焦正德攝）



她透露電影角色跟自己十分相似反而更難演，拍攝期間寫日記更靠近自己時，也會生出很複雜的情緒，「這個角色反而是挑戰最大的角色，因為跟我人生經歷很接近，會覺得自己是不是做得不夠好？對自己不滿意，很像卡住了。」她以前都傾向悶在心裡自己解決，也不太會找親朋好友聊聊，但拍攝期間幾乎都是團體生活，讓她開始學會表達自己感受，笑說：「願意開口是進步最大的地方吧！」

她現在除了演戲工作，平時則是一般上班族，在瑜伽教室擔任櫃台人員。她接連幾部都是辛苦又悲情的角色，在《倒數回擊》中變身拳擊手，《優雅的相遇》則是演出失婚女子。她笑說拍攝《倒數回擊》前幾個月，她碰巧動念想學習拳擊，拜託會拳擊的朋友教她，沒想到才練一個多月就接到《倒數回擊》的試鏡，相當幸運。不過接連幾部苦情角色，自認是冷面笑匠的她笑喊：「最近其實也很想演喜劇耶！」期待自己也能接到丑角角色，展現搞笑一面。《優雅的相遇》將於12月13日全台上映。

場地提供：旅居文旅集團

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