ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

拍完《大佛普拉斯》23歲未婚生子！雷婕熙7年後認了：以前很戀愛腦

電影頻道／雷婕熙7年前未婚生子曝心境　曾是渴愛戀愛腦爆近年大改變

▲雷婕熙拍《優雅的相遇》飾演婚姻失意回老家的女子。（圖／焦正德攝／CTWANT提供，下同）

圖文／CTWANT

30歲雷婕熙在張作驥執導新片《優雅的相遇》飾演婚姻失意回老家的女子，為此拍攝她當時還跟演員群一起住在萬華主景生活了1年多。23歲就未婚生子的她，坦言演出跟自己太過相似的角色，反而會覺得自己「是不是不會演戲了？」直呼是演戲生涯最挑戰的角色。現在的她平時除了演戲以外，也多了上班族的身份。

電影頻道／雷婕熙7年前未婚生子曝心境　曾是渴愛戀愛腦爆近年大改變

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲雷婕熙表示《優雅的相遇》角色經歷與她生活太相似，反而更有挑戰。（圖／焦正德攝）

台、巴混血的雷婕熙出身單親家庭，從小就跟著爸爸，她透露高中時在美國唸書，為了想回台跟媽媽同住，放棄了綠卡資格。當初入行時，她跟姊姊雷瑟琳（後改名為夏若妍）一起闖蕩演藝圈，混血深邃外貌相當搶眼，23歲時她跟男星林柏叡未婚生子，年紀輕輕就當了媽媽。她透露小孩主要是由男方家人照顧，平時也會去探視。回想當初，她自認並非是有勇氣的人，「很多人會說我很有勇氣（生小孩），但我會覺得自己不是所謂的理想母親，還有太多做不到的地方。」

她拍攝《優雅的相遇》時住在主場景一年多，導演張作驥讓眾人佈置自己的房間，她房間掛滿自己創作的畫作，白天參加演員訓練、拍攝，晚上夜深人靜時就寫日記，整理自己的思緒。她坦言小時候很大一部分都是自己獨處，但另一方面也很戀愛腦，很渴望陪伴，「以前小時候很想結婚，渴望被愛也渴望愛人，現在就覺得順其自然。」

電影頻道／雷婕熙7年前未婚生子曝心境　曾是渴愛戀愛腦爆近年大改變

▲雷婕熙許願未來也能接到搞笑角色。（圖／焦正德攝）

她透露電影角色跟自己十分相似反而更難演，拍攝期間寫日記更靠近自己時，也會生出很複雜的情緒，「這個角色反而是挑戰最大的角色，因為跟我人生經歷很接近，會覺得自己是不是做得不夠好？對自己不滿意，很像卡住了。」她以前都傾向悶在心裡自己解決，也不太會找親朋好友聊聊，但拍攝期間幾乎都是團體生活，讓她開始學會表達自己感受，笑說：「願意開口是進步最大的地方吧！」

她現在除了演戲工作，平時則是一般上班族，在瑜伽教室擔任櫃台人員。她接連幾部都是辛苦又悲情的角色，在《倒數回擊》中變身拳擊手，《優雅的相遇》則是演出失婚女子。她笑說拍攝《倒數回擊》前幾個月，她碰巧動念想學習拳擊，拜託會拳擊的朋友教她，沒想到才練一個多月就接到《倒數回擊》的試鏡，相當幸運。不過接連幾部苦情角色，自認是冷面笑匠的她笑喊：「最近其實也很想演喜劇耶！」期待自己也能接到丑角角色，展現搞笑一面。《優雅的相遇》將於12月13日全台上映。

場地提供：旅居文旅集團

延伸閱讀
亞洲發燒星／DRIPPIN敏緒吐心聲「人比鬼可怕」　李協受訪狂打嗝俊昊嚇人幫治療
川普2.0開戰1／他揚言出大招徵墨西哥25%關稅　「逾1兆」伺服器市場及電子六哥躺槍
原始連結

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

西伯利亞雪松子 現在下單現省2020元！買6包加碼送6包

推薦閱讀

電影首映會被林明禎搞砸！　導演酸見鬼後再發聲：這筆帳一定會算

電影首映會被林明禎搞砸！　導演酸見鬼後再發聲：這筆帳一定會算

拍完《大佛普拉斯》23歲未婚生子！台女星7年後認了：以前很戀愛腦

拍完《大佛普拉斯》23歲未婚生子！台女星7年後認了：以前很戀愛腦

王思佳開酸「罵完還整套照抄」　釣出藍心湄轉發4字

王思佳開酸「罵完還整套照抄」　釣出藍心湄轉發4字

KIMIKO直播報平安「不到10分鐘就出狀況」　求網分享：讓更多人知道

KIMIKO直播報平安「不到10分鐘就出狀況」　求網分享：讓更多人知道

泰國女團成員「挺10月孕肚表演」！　護肚彈跳網看傻：也太拚了

泰國女團成員「挺10月孕肚表演」！　護肚彈跳網看傻：也太拚了

陸百萬網紅遭爆賣淫「一晚45萬」　本人發聲露端倪：奮鬥本就艱難

陸百萬網紅遭爆賣淫「一晚45萬」　本人發聲露端倪：奮鬥本就艱難

一隻阿圓認愛陳百祥再發聲！　「25字洩心境」網刷一排恭喜

一隻阿圓認愛陳百祥再發聲！　「25字洩心境」網刷一排恭喜

Netflix人氣影集男星病逝！　享年37歲「生前半年染上重病」

Netflix人氣影集男星病逝！　享年37歲「生前半年染上重病」

孟耿如神隱8個月「無預警發文」！低調重開臉書…PO一張圖 千人朝聖

孟耿如神隱8個月「無預警發文」！低調重開臉書…PO一張圖 千人朝聖

深田詠美欠稅風波後又陷危機！　拍不成AV「YT也快做不下去」

深田詠美欠稅風波後又陷危機！　拍不成AV「YT也快做不下去」

《終極一班》20年演員驚喜合體！　「7人同框」掀回憶殺

《終極一班》20年演員驚喜合體！　「7人同框」掀回憶殺

《木曜4》陳百祥突PO影片激喊：我要控訴！　認愛一隻阿圓再發聲

《木曜4》陳百祥突PO影片激喊：我要控訴！　認愛一隻阿圓再發聲

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

電影首映會被林明禎搞砸！　導演酸見鬼後再發聲：這筆帳一定會算

拍完《大佛普拉斯》23歲未婚生子！台女星7年後認了：以前很戀愛腦

王思佳開酸「罵完還整套照抄」　釣出藍心湄轉發4字

KIMIKO直播報平安「不到10分鐘就出狀況」　求網分享：讓更多人知道

泰國女團成員「挺10月孕肚表演」！　護肚彈跳網看傻：也太拚了

陸百萬網紅遭爆賣淫「一晚45萬」　本人發聲露端倪：奮鬥本就艱難

一隻阿圓認愛陳百祥再發聲！　「25字洩心境」網刷一排恭喜

Netflix人氣影集男星病逝！　享年37歲「生前半年染上重病」

孟耿如神隱8個月「無預警發文」！低調重開臉書…PO一張圖 千人朝聖

深田詠美欠稅風波後又陷危機！　拍不成AV「YT也快做不下去」

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

周刊王, 雷婕熙

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 侯怡君罕吐心聲「不願拍他的戲」　剛回歸八點檔…驚PO黑指甲照
  2. GD新節目嘉賓陣容排開「3領域大咖全來了」！　金泰浩曝進度
  3. 小孟老師／12月13日星座運勢　射手會收到大筆錢
  4. 拍完《大佛普拉斯》23歲未婚生子！台女星7年後認了：以前很戀愛腦
  5. 賈永婕101董事長上任滿101天！　深夜發聲：官場現形記寫到第3集
  6. 79歲凌峰驚傳2度中風！　緊急回台治療…3年前腦出血右側癱瘓
  7. ROSÉ吐槽火星人：大家好失落　自曝想念BLACKPINK
  8. 少女時代俞利隔空挺彈劾示威！　讚上街頭粉絲「帥氣又漂亮」
  9. 王思佳開酸「罵完還整套照抄」　釣出藍心湄轉發4字
  10. 《終極一班》20年演員驚喜合體！　「7人同框」掀回憶殺

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

好市多熱議新品開箱

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366