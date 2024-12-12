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賈靜雯認喝醉怪癖「修杰楷不好咬」　把梧桐妹當閨蜜母女共飲

記者蕭采薇／台北報導

賈靜雯12日出席有「老酒銀行」之稱的傳奇威士忌品牌活動，她和老公修杰楷私下都喜歡小酌，她說，老公會找理由買酒，例如女兒生日、結婚紀念日等，她都會開玩笑說：「是要等女兒結婚的時候拿出來給女婿喝嗎？」修杰楷則回：「是給我們的朋友喝，女婿要喝自己去買。」

▲▼賈靜雯「大摩威士忌」代言活動。（圖／記者李毓康攝）

▲賈靜雯剛從日本返台，「金光閃閃」出席活動。（圖／記者李毓康攝）

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賈靜雯也透露家裡有一個放酒的小空間，大概約有幾十支酒，她笑說：「老公沒讓我知道花了多少錢，而且他應該還有很多支（酒）漂流在其他地方。」而大女兒梧桐妹（Angel）已經成年，兩人如今相處更像姐妹，還會一起喝酒談心。賈靜雯稱讚Angel成熟又貼心，甚至時常提醒她注意生活中的小細節，有時候比她還像媽媽。

賈靜雯說：「我與老公有在家先測試Angel的酒量，發現其實還不錯，我們蠻放心。」而且聽女兒的朋友說，Angel在外是屬於會照顧別人的類型，還會送朋友回家，他們也會提醒，「如果酒杯離開過自己視線，就不要再喝那一杯了。」

▲▼賈靜雯。（圖／翻攝自Instagram／alyssachia）

▲賈靜雯和大女兒梧桐妹（Angel）相處有如閨蜜。（圖／翻攝自Instagram／alyssachia）

賈靜雯日前意外加入Angel的深夜直播，同時線上觀看人數一度衝到4000多人，讓粉絲們見識母女私下如同閨蜜一樣的互動，她也笑稱自己真的有偶包，「都要睡覺了，不可能我還自己打光露臉吧。」

而聖誕節將至，賈靜雯分享，咘咘、波妞都還是相信有聖誕老人的年紀，因此會把想要禮物寫在給聖誕老人的卡片上。不過波妞許願想要一隻屬於自己的貓，被咘咘吐槽說：「聖誕老人才不會準備這種，會讓爸爸、媽媽麻煩的禮物。」

▲咘咘寫國字+注音為醫護加油　畫圖藏超暖細節⋯修杰楷一看感動了 。（圖／翻攝自Instagram／alyssachia）

▲咘咘和波妞還是相信聖誕老人的年紀 。（圖／翻攝自Instagram／alyssachia）

對於長大的Angel，賈靜雯說：「可能我飛過去陪她吧，這就是她最大的禮物。」但也接著說，也許女兒要跟朋友派對，一點都不會喜歡這個「驚喜」。她透露Angel如今正在準備申請美國的大學，對於女兒的交友她不會干涉，但如果Angel交了男朋友卻不說，「我是希望不要發生這種事，如果發生可能我心裡會有點難過。」

▲▼賈靜雯「大摩威士忌」代言活動。（圖／記者李毓康攝）

▲賈靜雯去日本，連海關看到護照，都驚訝她已經50歲。（圖／記者李毓康攝）

至於過年要帶家人去滑雪，賈靜雯和修杰楷日前也以「買雪具」的名義去了日本，來了趟沒有小孩的旅行。不過卻沒發生什麼浪漫的事，「我們每天走超過一萬五千步，回到旅館都累死了。」她也笑說，雖然沒有小孩，但此趟有一群朋友同行，「不然只有我們去要幹嘛，大眼瞪小眼嗎？」

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

 

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賈靜雯, 修杰楷, 梧桐妹, Angel

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