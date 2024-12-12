ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

一隻阿圓認愛陳百祥再發聲！　「25字洩心境」網刷一排恭喜

記者王靖淳／綜合報導

YouTuber一隻阿圓以旅遊、美食等主題影片走紅，最近她被周刊拍到與網路節目《木曜4超玩》前製作人陳百祥疑似同居，她事後也拍影片低調坦承戀情，希望外界給予空間，內容曝光後引發外界關注及討論。今（12）日她再度透過臉書發文，以25字吐露認愛後的真實心境，吸引大批網友留言寫下祝福留言。

▲▼一隻阿圓（圖／翻攝自Facebook／一隻阿圓 ）

▲一隻阿圓與陳百祥被周刊拍到疑似同居。（圖／翻攝自Facebook／一隻阿圓）

一隻阿圓在文中分享她在創作這條道路上的初心與目標，她強調，持續進行拍攝和創作，為觀眾及粉絲帶來歡笑和娛樂，是她一直以來的核心理念。她寫道：「持續拍攝創作娛樂大家，才是我真正想給喜歡的觀眾的東西。」貼文曝光後，立即吸引大批網友朝聖按讚，同時也紛紛留言表示支持及鼓勵，「恭喜」、「祝福」、「做自己，最自在」、「加油，妳很棒，要幸福喔」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼阿圓

▲一隻阿圓與陳百祥低調認愛。（圖／翻攝自Facebook／一隻阿圓）

事實上，一隻阿圓日前才在個人頻道上傳一支影片，公開自己對於感情與私領域的看法，她強調希望保留個人空間，並希望外界能將注意力放在更具價值的事物上，而非她的私人生活。她表示，自己的影片內容創作與社群經營主要聚焦於逛街、購物和旅遊等主題，她希望藉由這些為觀眾帶來更多資訊與歡笑。最後，她也向外界表達感謝，並呼籲大家給予她適度的私人空間。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

鬆獅ㄚ寶興奮奔向把拔　聞鞋狂退...倒地5秒懷疑人森

推薦閱讀

周杰倫演唱會「第3場原定嘉賓曝」！江蕙2度上台沒set 阿Ken揭救場內幕

周杰倫演唱會「第3場原定嘉賓曝」！江蕙2度上台沒set 阿Ken揭救場內幕

啦啦隊女神「第一次%%在這」！認了曾3人同床 羞曝細節：我聲音很好聽

啦啦隊女神「第一次%%在這」！認了曾3人同床 羞曝細節：我聲音很好聽

大咖女星「輪流激戰導演製作人」求上位！當場被抓包爆衝突 下場曝

大咖女星「輪流激戰導演製作人」求上位！當場被抓包爆衝突 下場曝

孟耿如神隱8個月「無預警發文」！低調重開臉書…PO一張圖 千人朝聖

孟耿如神隱8個月「無預警發文」！低調重開臉書…PO一張圖 千人朝聖

《木曜4》陳百祥熱戀YTR一隻阿圓！「差7歲同居中」　雙方認愛了

《木曜4》陳百祥熱戀YTR一隻阿圓！「差7歲同居中」　雙方認愛了

YTR黃小愛「瘦掉半個人」超狂對比照曝光！　網震撼激讚：超美

YTR黃小愛「瘦掉半個人」超狂對比照曝光！　網震撼激讚：超美

赴陸淘金！男星遭騙吃「牛屎火鍋」邊嘔邊讚　網嘆：尊嚴呢

赴陸淘金！男星遭騙吃「牛屎火鍋」邊嘔邊讚　網嘆：尊嚴呢

中山美穗死因不是熱休克！　親妹被電視台突襲追訪…日網怒抵制

中山美穗死因不是熱休克！　親妹被電視台突襲追訪…日網怒抵制

譚艾珍「要二次匯款」才發現遭詐騙！　歐陽靖長文還原：非受害者太笨

譚艾珍「要二次匯款」才發現遭詐騙！　歐陽靖長文還原：非受害者太笨

婁峻碩宣佈簽新人了！　「竟是麥當勞女神」打趣：要陪老闆睡覺

婁峻碩宣佈簽新人了！　「竟是麥當勞女神」打趣：要陪老闆睡覺

譚艾珍受騙首發聲！　自認「離開專業變智障」：詐騙能得金馬獎

譚艾珍受騙首發聲！　自認「離開專業變智障」：詐騙能得金馬獎

Junior、林萱瑜「結婚半年宣布買房」！　甜曬成交照：打造我們的家

Junior、林萱瑜「結婚半年宣布買房」！　甜曬成交照：打造我們的家

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

周杰倫演唱會「第3場原定嘉賓曝」！江蕙2度上台沒set 阿Ken揭救場內幕

啦啦隊女神「第一次%%在這」！認了曾3人同床 羞曝細節：我聲音很好聽

大咖女星「輪流激戰導演製作人」求上位！當場被抓包爆衝突 下場曝

孟耿如神隱8個月「無預警發文」！低調重開臉書…PO一張圖 千人朝聖

《木曜4》陳百祥熱戀YTR一隻阿圓！「差7歲同居中」　雙方認愛了

YTR黃小愛「瘦掉半個人」超狂對比照曝光！　網震撼激讚：超美

赴陸淘金！男星遭騙吃「牛屎火鍋」邊嘔邊讚　網嘆：尊嚴呢

中山美穗死因不是熱休克！　親妹被電視台突襲追訪…日網怒抵制

譚艾珍「要二次匯款」才發現遭詐騙！　歐陽靖長文還原：非受害者太笨

婁峻碩宣佈簽新人了！　「竟是麥當勞女神」打趣：要陪老闆睡覺

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

一隻阿圓, 網紅, YouTuber, 陳百祥, 木曜4超玩

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 陸百萬網紅遭爆賣淫「一晚45萬」　本人發聲露端倪：奮鬥本就艱難
  2. 《角頭》龍天翔拍八點檔被指「私下臉色難看」　無奈吐陳年隱疾真相
  3. 《木曜4》陳百祥突PO影片激喊：我要控訴！　認愛一隻阿圓再發聲
  4. 陳志強載前女友「路邊攔截周杰倫簽名」　12年後重逢神展開
  5. 一隻阿圓認愛陳百祥再發聲！　「25字洩心境」網刷一排恭喜
  6. 王瀅抱怨遊巴黎撞奧運！　小S聽完始末秒吐槽：腦容量是多小？
  7. 壯壯短版套裝解放超兇上圍！　坐下「擠出3層腰肉」真實身材全洩
  8. 范瑋琪大陸復出疑挨酸　「陳建州PO文護愛」13字洩心聲
  9. 郭子乾國中就與女同學同床　為了做那件事付出慘痛代價
  10. 關之琳曾認當小三　突曬影片自省「願意為我的錯誤買單但不後悔」

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

好市多熱議新品開箱

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366