一隻阿圓認愛陳百祥再發聲！　「25字洩心境」網刷一排恭喜

記者王靖淳／綜合報導

YouTuber一隻阿圓以旅遊、美食等主題影片走紅，最近她被周刊拍到與網路節目《木曜4超玩》前製作人陳百祥疑似同居，她事後也拍影片低調坦承戀情，希望外界給予空間，內容曝光後引發外界關注及討論。今（12）日她再度透過臉書發文，以25字吐露認愛後的真實心境，吸引大批網友留言寫下祝福留言。

▲一隻阿圓與陳百祥被周刊拍到疑似同居。（圖／翻攝自Facebook／一隻阿圓）

一隻阿圓在文中分享她在創作這條道路上的初心與目標，她強調，持續進行拍攝和創作，為觀眾及粉絲帶來歡笑和娛樂，是她一直以來的核心理念。她寫道：「持續拍攝創作娛樂大家，才是我真正想給喜歡的觀眾的東西。」貼文曝光後，立即吸引大批網友朝聖按讚，同時也紛紛留言表示支持及鼓勵，「恭喜」、「祝福」、「做自己，最自在」、「加油，妳很棒，要幸福喔」。

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▲一隻阿圓與陳百祥低調認愛。（圖／翻攝自Facebook／一隻阿圓）

事實上，一隻阿圓日前才在個人頻道上傳一支影片，公開自己對於感情與私領域的看法，她強調希望保留個人空間，並希望外界能將注意力放在更具價值的事物上，而非她的私人生活。她表示，自己的影片內容創作與社群經營主要聚焦於逛街、購物和旅遊等主題，她希望藉由這些為觀眾帶來更多資訊與歡笑。最後，她也向外界表達感謝，並呼籲大家給予她適度的私人空間。