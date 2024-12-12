壯壯短版套裝解放超兇上圍！　坐下「擠出3層腰肉」真實身材全洩

記者顧齊祐／綜合報導

啦啦隊女神壯壯因甜美的外貌和火辣的身材，擁有「人間水蜜桃」的封號，同時也是樂天桃猿啦啦隊的團長。經常在社群平台分享生活的她，曬出了一組充滿耶誕氛圍的美照，其中肚子擠出的腰內肉也成為亮點，引發網友關注，壯壯本人則無奈表示「不要為難我，我真的修不掉」。

▲啦啦隊女神壯壯擁有「人間水蜜桃」的封號。（圖／翻攝自Instagram／ula_shen_）



壯壯今（12）日分享一組耶誕美照，畫面中她跪坐在聖誕樹前，穿著純白色短版上衣與短裙，配上白色膝上襪，大方秀出豐滿的上圍與嫩白美腿，頭頂與脖子上還有白色緞帶做裝飾，顯得相當可愛。而其中值得注意的是，由於拍照姿勢的關係，她的小蠻腰被擠壓出三層腰內肉，成為了照片中的一大亮點。

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▲壯壯小蠻腰被擠壓出三層腰內肉。（圖／翻攝自Instagram／ula_shen_）



壯壯在貼文中寫道「Ho Ho Ho Merry Christmas，球場已經滿滿的聖誕氣氛啦！聖誕節不知道要去哪裡過～～當然就是來球場，我們陪你們過囉！」，並且還針對擠壓出來的腰內肉，無奈表示「不要為難我，這個pose不可能沒有小肚肚腰間肉呀，我真的修不掉啊～～只能…送你們當聖誕禮物了，Merry Christmas」。

▲壯壯穿著純白色短版上衣與短裙，跪坐在聖誕樹前。（圖／翻攝自Instagram／ula_shen_）



貼文曝光後，立刻吸引了大批粉絲圍觀，紛紛留言表示「小腹才是極品」、「可愛肚肚」、「最好的聖誕禮物」、「那個腿也太香」、「沒事，愛妳就是要包容全部的妳」。