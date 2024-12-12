幫女兒還千萬債「就此失聯」！　78歲秦煌獨住養老院…跌倒摔破頭

記者張筱涵／綜合報導

香港資深演員秦煌今年78歲，近年因身體狀況獨居無依，3月在飯店房間跌倒住院，目前獲社福機構安排住進養老院，還有津貼和支援金可拿，他提到這一個月來又住院了2次，都是因為跌倒導致。

▲秦煌3月摔倒送醫。（圖／CFP）



據《香港01》報導，秦煌一個月內就住院了2次，第一次因為在廁所跌倒導致左側骨盆和頭部受傷：「痛到我以為斷了脊椎，幸好只是脊骨受傷，休養十多日已稍有好轉。」第二次跌倒則是下床踩滑撞到牆角，縫了4針，目前已經康復出院。

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儘管頻繁受傷，秦煌都抱持正面態度看待，笑稱家人都很長壽，所以自己也不擔心，希望能活到80歲並邁向90歲。

秦煌因成功詮釋金庸名著中的「周伯通」一角走紅，被譽為「金牌綠葉」，深受觀眾喜愛。然而，在與TVB結束合約後，他的經濟狀況日益窘迫，目前在社福機構的安排下入住養老院，並順利申請到補助，勉強能應付院費及日常開銷。

更令人惋惜的是，秦煌透露，他曾賣掉房產幫助長女償還高達港幣300萬元（約新台幣1235萬元）的債務，且未曾追問對方債務來源。不料，長女在還清債務後申請破產並失聯，其他子女也無法聯繫到她，令秦煌既痛心又無奈。

▲秦煌演「老頑童」周伯通走紅。（圖／翻攝自網路）