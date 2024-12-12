周杰倫第1場開唱前「在後台幹嘛？」陶晶瑩一聽：蛤 阿Ken揭主持費

記者潘慧中／綜合報導

周杰倫在大巨蛋舉辦的4場演唱會雖已落幕，種種細節至今仍讓歌迷回味無窮，串場主持人阿Ken的表現更是一大亮點。事後格外引起討論的是，阿Ken 10日接受陶晶瑩訪問時，一被問到酬勞，他有感而發地回答了。

▲阿Ken上廣播節目分享周杰倫的演唱會細節。（圖／翻攝自YouTube／飛碟聯播網）



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關於主持周杰倫4場演唱會的酬勞，阿Ken低調表示「我跟他酬勞就不談了」，雖然流程都一樣請雙方公司洽談，但他深知周董對朋友都很有義氣，「如果說你有挺他，他就會在別的地方把你挺回去。」但他日前接受《ETtoday星光雲》訪問時坦言，接下這個任務並沒有收酬勞。

▲阿Ken和周杰倫是多年好友。（圖／翻攝自Instagram／jaychou）



陶晶瑩稱讚阿Ken連4晚都是用生命在吶喊時，阿Ken謙虛表示，因為他知道現場所有人都是周杰倫的粉絲，「這麼多人在那邊，如果你讓氣氛掉下去的話，哇，那個是……大家都會怪你。我千萬不能成為那個。」

▲阿Ken那幾天燃燒生命在主持。（圖／翻攝自Instagram／kenlin125）



至於周杰倫第一場開唱前的後台內幕，阿Ken坦言起初以為對方會在放空和冥想集中精神，但真相是周董一邊幫兒子理頭髮一邊說「難得的一天要帥一下喔」，陶晶瑩一聽則驚回：「蛤？What?」

▲周杰倫第一場開唱前其實在後台幫兒子理頭髮。（圖／翻攝自Instagram／jaychou）



阿Ken感性地說，周杰倫當時就是被家人們圍繞，昆凌、周董媽媽、3個小孩和江蕙都在，「我覺得那就是他的力量來源。」