「大女主劇」反映視角侷限！　9年演員陳昊宇：女人都有自己的故事

記者張筱涵／綜合報導

大陸女演員陳昊宇近日在接受訪問時，提到自己其實沒有特別喜歡「大女主劇」這個詞彙，一方面因為目前外界過於熱衷於使用這個詞彙，故事型態也因此被侷限，但她認為：「各種各樣的女孩子的故事，都應該出現在故事裡。」

▲陳昊宇認為「大女主劇」反映了過去對女性角色的視角過於侷限。（圖／翻攝自微博／赵乐呵）



陳昊宇認為，「大女主」這個詞彙反映了我們過去對女性角色的視角過於侷限，甚至到現在依然如此。她指出，「大女主劇」的女性角色似乎總是被規定要做出特定的選擇、擁有特定的特質，敘事也必須遵循某種路線，才能被認為值得被看見和講述。

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這樣的限制，陳昊宇認為是很矛盾的，因為她認為每個人其實都可以是「大女主」，這完全取決於如何書寫每個女人的故事：「你願意把她寫成所謂的大女主，她就是了，她沒有什麼大女主就該是什麼氣質或該做什麼選擇，這對我來說仍然不是我喜歡的敘事方式。」

最後，陳昊宇希望未來能看到更多元化的女性角色故事，期盼有一天「大」這個字，能夠代表各式各樣的女孩子的故事，而這些故事都應該出現在影視作品中。

事實上，陳昊宇2015年出道以來演過各式各樣的角色，《如懿傳》「舒妃」葉赫那拉意歡、《九州縹緲錄》白舟月、《我才不要和你做朋友呢》李青桐和《一念關山》初月都是她的代表角色。