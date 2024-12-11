阿翔當導演被籃籃戳腳　遭巫苡萱砸頭

記者葉文正／台北報導

民視、八大《綜藝新時代》職人好厲害，這次前進韓國蔚山啦！主持人阿翔、楊繡惠、籃籃、巫苡萱受韓國觀光公社之邀請，挑戰一日廣告導演的工作，拍廣告來推廣這座美麗的城市。

▲籃籃抓鰻魚超緊張。（圖／民視提供）

一開始藝人們進行「勘景」，首站到蔚山最具代表性的蔚山中央傳統市場，這裡不僅是當地最大市場，還匯聚了各式韓國經典美食。當他們經過炸雞店時，大家被香氣吸引，籃籃興奮地說：「來韓國就是要吃炸雞！」剛出爐的炸雞鮮嫩多汁，大家紛紛讚不絕口，讓人不禁感嘆不愧是擁有40年歷史的老店。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲巫苡萱(左起)阿翔與楊繡惠品嘗美食。（圖／民視提供）

大家又體驗蔚山特色「盲鰻」，對此充滿好奇的阿翔更主動提出嘗試捕捉鰻魚，殊不知手往水裡一伸，沒抓到鰻魚卻抓到一坨黏液，嚇得楊繡惠與籃籃還有巫苡萱連連後退得喊不要。在眾人驚嚇當中，阿翔幽默地問：「誰來？」楊繡惠急忙推籃籃上前，籃籃抓鰻魚嚇的是驚聲尖叫表情扭曲，讓大家看的心驚膽戰，但即便抓的時候嚇的半死，但在品嚐時籃籃卻是大推好吃。

▲籃籃當導演狀況不少。（圖／民視提供）

勘景後藝人們開始「廣告拍攝」，阿翔擔任導演分配籃籃負責攝影、巫苡萱擔任場記和拿收音的boom、楊繡惠則是女主角，一聽到工作被分配女主角，楊繡惠馬上和阿翔說你不要和我說今天廣告都沒有女主角我會生氣，可一上場楊繡惠馬上用假髮甩了阿翔一巴掌，現場狀況還不只這樣，被分到攝影師的籃籃臭屁的說:「我可是有20年經驗的攝影師！」

但隨後卻發現籃籃連水平和焦距都對不好，攝影機腳架還重重的壓到導演阿翔的腳，眾人烏龍的表現也笑翻全場！阿翔在美人魚餐廳當導演，大家品嚐新鮮現切的比目魚與蝶魚生魚片時，阿翔表示廣告靈感也快產生了。在拌飯、海帶湯、海鞘等一系列美食下肚後，藝人們也繼續著廣告拍攝的工作，沒想到第一次擔任收音師的巫苡萱，不小心將收音麥重重砸在阿翔頭上，整個廣告拍下來，她舉收音的boom也一直穿幫被拍到，阿翔無奈笑道：「這是哪裡找來的！」