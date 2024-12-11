記者蔡琛儀／台北報導

創作歌手鶴 The Crane日前舉行首場個人專場演唱會，開賣當日即創下完售佳績，吸引兩千名樂迷參與，日本樂團 ALI 除了主動邀他合作單曲〈NEON〉，並親自飛來台北擔任演唱會嘉賓，更請到金曲最佳樂團「落日飛車」薩克斯風手黃浩庭助陣，三人驚喜同台，讓全場氣氛沸騰到最高點。

▲鶴 The Crane舉行個人首次專場演唱會，眾多音樂圈友人相挺。（圖／ROMAD 落夢地提供）

鶴 The Crane坦言，最初對演唱會的市場反應還抱有些許擔憂，擔心需要花更多時間讓大眾重新記起他，但門票開賣瞬間完售的成績，給予了他許多信心，也讓他得以安心全力準備，帶給歌迷一場完美的沉浸式美學視聽盛宴。

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演唱會中，鶴 The Crane與樂迷分享自己的近況，聊到去年與SIRUP合唱、兩人與南韓製作人whoosh共同製作的〈UMAMI〉入圍今年的金曲獎「最佳單曲製作人獎」，並首次嘗試唱 SIRUP 在〈UMAMI〉演唱的日文段落，他幽默地跟樂迷喊話：「如果大家覺得不滿意，那就是跟金曲獎過不去喔！」

▲鶴 The Crane自彈自唱周杰倫的〈龍捲風〉。（圖／ROMAD 落夢地提供）

由於他演唱會剛好與周杰倫大巨蛋演唱會撞期，鶴 The Crane也在演出前一晚臨時決定加碼自彈自唱周杰倫的〈龍捲風〉，「因為你們跟我一樣沒買到周杰倫的票，所以我決定唱一段〈龍捲風〉送給大家。」在演唱完〈龍捲風〉後，鶴 The Crane 繼續自彈自唱〈拉麵公子〉，許多樂迷紛紛開著手機的手電筒，跟著大合唱，在溫馨的氣氛下為演出劃下句點。