「美國隊長」克里斯伊凡爆回歸《復仇者聯盟5》　合體小勞勃道尼

記者蕭采薇／綜合報導

漫威宇宙在小勞勃道尼後，傳出將找回另一位「救市主」，也就是前任「美國隊長」克里斯伊凡（Chris Evans），加入《復仇者聯盟5》的陣容。不過先前由克里斯伊凡飾演的「美國隊長」史帝夫羅傑斯已經退役，並交棒給新任美國隊長「獵鷹」（安東尼麥基飾演）。因此克里斯伊凡的角色為何，也引發猜測和討論。

▲克里斯伊凡傳出將加入《復仇者聯盟：末日》，他先前受訪時，就透露不排斥重返漫威。（圖／達志影像／美聯社）

據外媒《The Wrap》報導，克里斯伊凡（Chris Evans）將加入《復仇者聯盟：末日》（Avengers: Doomsday）演出，但角色目前仍保密中。雖然已經將「美國隊長」的任務交棒，但他一直與迪士尼保持良好合作，今年也曾出現在電影《死侍與金鋼狼》，以《驚奇四超人》的「霹靂火」一角客串演出。

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▲克里斯伊凡至今仍是許多人心中的「美國隊長」。（圖／劇照）

今年夏天在Comic-Con（聖地牙哥國際漫畫展）上，漫威就驚喜宣布小勞勃道尼將在《復仇者聯盟：世界末日》飾演反派末日博士，該角色同樣也會出現在第六集的《復仇者聯盟：秘密戰爭》（Avengers: Secret Wars）中。此舉被認爲是想拯救票房，更傳出漫威開出8000萬美元（約台幣26.3億元），只為了把小勞勃道尼請回來。