記者張筱涵／綜合報導

南韓人氣女團aespa成員Winter與小3歲男團ENHYPEN隊長Jungwon（禎元），於10日被爆在清潭洞一家雞尾酒酒吧約會，引發戀愛傳聞。

※2024/12/11 09:16更新：Winter所屬公司SM娛樂回應：「戀愛傳聞毫無根據，散布照片者曾試圖以金錢為目的聯繫某媒體，要求與本公司直接溝通，但該媒體拒絕了基於金錢目的的爆料後，散布者便惡意傳播照片，本公司將採取法律措施」。



※2024/12/11 09:58更新：Jungwon所屬公司BELIFT LAB回應：「戀愛傳聞並不是真的，對於侵害藝人私生活和惡意造謠等行為，本公司將採取強硬法律手段。」

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▲Winter被爆和Jungwon在清潭洞約會。（圖／翻攝自Instagram／enhypen、imwinter）



南韓網友A某在X（舊稱推特）發文：「Winter先搭乘計程車離開，隨後是Jungwon上車離開。」配圖可見被指為Winter的女生戴著帽子和口罩，整體穿著和Winter與TWICE成員娜璉拍攝〈Strategy〉challenge時相符。

而被指為Jungwon的男性則穿著黑色連帽衫並戴著帽子。A某更公開該名男性講電話的一段影片，並指稱聲音和Jungwon的嗓音一致。然而，這篇爆料文章目前已被刪除，但相關內容已在各大SNS及網絡論壇間廣泛傳播，迅速成為熱議話題。

▲網友上傳2張照片指左為Winter，右為Jungwon。（圖／翻攝自X）



▲A某指Winter穿著和套〈Strategy〉challenge時相符。（圖／翻攝自YouTube／TWICE）

針對這則傳聞，南韓網友的反應不一，部分網友認為，「照片根本沒辦法清楚看到長相，這完全是臆測」、「即使是真的，年輕男女約會又有什麼問題呢？」、「讓他們談戀愛吧」。另一部分網友則認為，只是在同個場合被拍到照片並沒辦法斷定他們就是在談戀愛。