陳奕小10歲新歡是「五分埔成衣千金」！　前任起底是《大學生》網紅

圖文／鏡週刊

陳奕新歡算是五分埔成衣千金，據悉，紀曦晨父親在五分埔經營成衣已有30年，只是近年五分埔沒落，加上疫情後消費習慣轉向網路購物，爸爸希望姐妹學著設計衣服，讓老店活出新氣象，本刊也直擊紀曦晨出沒自家服飾店。

12月3日下午4點多，紀曦晨從店內走出，走到北市永吉路443巷9弄後，轉進一條極窄、連接永吉路491巷7弄的小通道後消失。不久後她發了社群動態，看似位於某處二樓倉庫內。傍晚六點半左右，紀曦晨回到口莉服飾店內，直到晚上9點多下班，她穿越五分埔公園走到中坡北路，搭上一輛黑色的BMW，只是車窗太黑，無法看清駕駛面目，沒多久，車子就抵達信義區一處社區。

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▲去年11月陳奕曾被本刊拍到和白衣女當眾親暱接觸。

紀曦晨氣質不俗，但感情生活似乎崎嶇不平。不久前紀曦晨曾在技安的頻道中因失戀痛哭，3年多前她原本有論及婚嫁的交往對象，當時父母不贊成早婚，她還跟對方在上海生活，豈料2年前卻因一起搬回台灣吵架分手。

根據爆料消息指出，紀曦晨最近一任前男友是《大學生了沒》出身的網紅史丹，史丹原本和大馬女神何戀慈相戀，感情因疫情相隔兩地而告吹。紀曦晨連續2次戀愛都所託非人，這回遇上陳奕，但陳奕正值事業衝刺期，未來發展還很難說。

今年38歲的陳奕去年被拍到和《小姐不熙娣》班底、家具千金筱筱約會後，出面澄清已單身3年。本刊接獲消息，陳奕為籌拍首部牛郎影集《男公館》鍛鍊體魄中，目前蠟燭兩頭燒的他除了事業積極，愛火也正在熊熊燃燒；近期他和28歲、仙氣飄飄的新歡時常出入各個朋友聚會，在朋友圈已不是祕密，甚至和對方家人一起旅行，顯然關係頗穩定。

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