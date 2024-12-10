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丹妮婊姐出國卡陰「耳機冒怪聲」！　老公1句話惹怒她：對牛彈琴

記者王靖淳／綜合報導

網紅丹妮婊姐在今年1月驚喜宣布，和交往4年的男友「黑豹」於美國完成結婚登記，平時會在社群紀錄小倆口日常的她，今（10）日發文分享自己在美國卡陰的過程，透露耳機突然發出不明怪聲，結果老公竟問她要不要換別牌的耳機。為此，她不禁直呼：「我真的對牛彈琴，對豬唱嘻哈！」

▲▼丹妮婊姐（圖／翻攝自Facebook／丹妮婊姐星球）

▲丹妮婊姐發文透露在美國卡到陰。（圖／翻攝自Facebook／丹妮婊姐星球）

丹妮婊姐在文中自嘲爛體質，讓她再次不幸卡陰，還笑稱自己在陰間可能有五顆星好評，因為常幫靈體花錢超度。這次她在美國遇到靈異事件，無奈之下跨海求助三太子，卻碰上三太子進香休假一週，讓她當場崩潰。丹妮婊姐因此不得不開著燈睡覺，不過這卻和習慣全暗睡覺的老公產生分歧，為此她開玩笑說：「夫妻不只該分房睡，最好分房子睡！」

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丹妮婊姐表示這次她「再度」在耳機裡聽到非手機播放的怪聲，讓她急忙告訴朋友，不過不信世上有鬼的老公卻淡定問她：「妳要不要換成我的SONY耳機？」此回答讓她哭笑不得，直呼「對牛彈琴，對豬唱嘻哈」。當她提議參觀美國知名的溫徹斯特鬼屋時，老公卻拒絕她，甚至還回說「黑人不幹這種事」，讓她氣得大喊：「參觀鬼屋還有分膚色嗎！」

▲▼丹妮婊姐（圖／翻攝自Facebook／丹妮婊姐星球）

▲丹妮婊姐1月宣布和男友在美國完成結婚登記。（圖／翻攝自Facebook／丹妮婊姐星球）

最後，丹妮婊姐透露，三太子成功幫她跨海處理，根據通靈朋友的視訊，她身邊竟有6位以上的靈體，而三太子的超度回報更達7位。對於完全無感的老公，她無奈笑言：「麻瓜就是麻瓜，黑人八字特重，世界真是不公平！」貼文曝光後，立即吸引網友朝聖按讚，同時也紛紛留言表示，「天啊好可怕」、「太好笑了」、「對不起，我笑得很開心」。

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丹妮婊姐, 網紅, YouTuber

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