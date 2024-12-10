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「8成KPOP女練習生月經不來」！女偶像為減肥：曾10天不喝水送醫

記者劉宛欣／綜合報導

南韓造星工廠JYP娛樂旗下國際女團VCHA的17歲成員KG近日正式提出解約訴訟，並控訴遭到工作人員虐待，練舞不給喝水，病態管理體重等等，甚至導致有成員自殺未遂。此次風波引起輿論探討KPOP制度問題，韓媒《BIZHANKOOK》便訪問了許多業界人士，大談嚴苛的訓練制度與造成練習生健康問題的內幕。

▲前女偶像談臉習生生活。（圖／翻攝自BIZHANKOOK YT）

▲Brave Girls前成員蕙蘭受訪談練習生生活。（圖／翻攝自BIZHANKOOK YT）

根據《BIZHANKOOK》報導，一名在娛樂公司擔任新人開發部門的人士透露：「女練習生中有80%的人在訓練期間月經不來。」練習生時期每天凌晨5點起床、凌晨2點回家，為了控制體重，有人甚至一週只喝水，驚人的是，部分人認為生理期停止反而省事，該人士更指出，由於缺乏健康的減肥指導，練習生在成長期普遍陷入不健康的生活模式，對基本健康教育也一無所知。

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▲前女偶像談臉習生生活。（圖／翻攝自BIZHANKOOK YT）

▲惠蘭坦言自己曾10天連水都沒喝，就為了減肥。（圖／翻攝自BIZHANKOOK YT）

曾是女團Brave Girls成員的惠蘭也受訪談到練習生時期的生活，她表示當時為了減重，曾長達10天連水都不能喝，每次都是含了水就吐掉，這種不健康的生活方式對她的身體造成了永久傷害，導致了月經異常和每周掛急診，身體狂冒冷汗，甚至曾經吃過讓身體水分消失的藥，就只為了讓體重達標，她還透露這種方法在練習生之中頗為盛行，曾經有人吃了以後引發癲癇。

惠蘭在合約結束後退團，回歸普通人的生活，曾擔任餐廳經理、百貨公司櫃姐，但她的音樂夢未因此消失，最終決定自費製作個人專輯，從錄音到造型，全部由自己一手包辦。「我希望告訴其他懷抱夢想的人，只要不放棄，夢想就沒有結束。」對於近期KPOP訓練制度引發討論，她也看好能藉由輿論，讓偶像產業制度能進一步改善。

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