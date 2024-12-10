貝童彤「上圍太兇包不住」隔6年再披婚紗！解放低胸 事業線被看光

記者潘慧中／綜合報導

貝童彤（彤彤）從《我愛黑澀會》出道，2018年和圈外老公結婚後，育有一個女兒。和孩子同天生日的她，10日在社群網站曝光收到了最棒的禮物，那就是再次穿上婚紗，「感覺好夢幻。」

▲貝童彤隔6年再披婚紗。（圖／翻攝自Instagram／baytongtong）



照片中，可以看到貝童彤放下一頭及胸長捲髮，別上浪漫髮飾。她身穿杏色婚紗，相當映襯白皙肌膚，平口深V剪裁辣露東西半球，禮服包覆出纖細腰身，窈窕身材在鏡頭前一覽無遺。

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▲▼貝童彤辣露好身材。（圖／翻攝自Instagram／baytongtong）



至於拍攝背後的小故事，貝童彤坦言女兒當天起床後突然出現流鼻涕、咳嗽和發燒等症狀，沒精神也笑不出來，多虧工作人員使出渾身解數，才捕捉到孩子難得的笑容，「真的謝謝大家幫忙。」

▲貝童彤拍攝全家福。（圖／翻攝自Instagram／baytongtong）



不只這樣，貝童彤拍攝當天還犯了一個失誤，那就是忘記帶老公的訂製西裝，對方也因此少了一套造型，「你們都不知道他穿那套訂做的有多帥！！我當下真的氣到很想坐高鐵從台中殺回台北去拿我拿出來掛在牆上卻忘記帶出門的那套西裝⋯。」

▲貝童彤很滿意成果照。（圖／翻攝自Instagram／baytongtong）



一直想拍攝全家福的貝童彤坦言，過去總因各種顧慮而遲遲未行動，例如擔心孩子太小難控制或年紀大了不想配合，但最終發現擔心都是多想的，「不管哪個階段都值得留下紀念，人生就是由片刻畫面拼合出來幸福的滋味。」