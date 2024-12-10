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山下智久曬寧夏夜市私照「喜歡這地方」！網讚：一站出來就像日劇

記者陳芊秀／綜合報導

日本男神山下智久閃電來台看周杰倫演唱會，抽空去逛夜市、吃火鍋，行程超豐富，網路上有許多粉絲目擊照。而他不只在IG曬出與周杰倫的世紀合照，也在Threads大曬去逛寧夏夜市的照片。

▲▼山下智久曬寧夏夜市照。（圖／翻攝自Threads）

▲▼山下智久曬寧夏夜市照。（圖／翻攝自Threads）

▲山下智久連曬2張寧夏夜市照。（圖／翻攝自Threads）

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山下智久開設Threads帳號，至今已經超過88萬脆粉追蹤。他在Threads分享生活、旅行照居多，這次閃電來台，他也曬出私下逛寧夏夜市的照片。他身穿黑色長外套，站在一個擺滿玩具和商品的攤位前自拍，背景的攤位上有琳琅滿目的娃娃、彩色燈光裝飾以及射擊遊戲的設施。攤販後店家招牌可見「千彈食堂」與「李掌伯」等文字，而玩具機前方還有五顏六色的小桌椅，充滿了夜市的熱鬧氣氛。他開心連傳2張，還用英語寫下「Love this place」，並Hashtag「Taipei」。

貼文超過5萬人點讚，台灣網友熱情回應「為什麼一站出來就很像日劇呢」、「已經喜歡你20年了！希望你來台灣開演唱會」、「山P歡迎你來台灣看Jay演唱會，沒想到你也聽他的歌」、「今年的亞巡怎麼沒來台灣，我們一直在等你。明年一定要來喔」、「」、「」、「哇，寧夏夜市？太帥了看你戲長大的，最懷念的還是那部野豬計劃大改造好看到噴淚哈哈」、「在這自拍會不會跟山下智久一樣帥」、「都沒有變老，平常一定有在吃小孩」。同時還成為各地山下智久報到區。

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