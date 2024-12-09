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金球獎／《魔法壞女巫》亞莉安娜入圍　「甜茶」化身巴布狄倫搶影帝

記者蕭采薇／綜合報導

第82屆金球獎將於明年1月5日舉行，由辛西婭艾利沃、亞莉安娜主演的《魔法壞女巫》（Wicked），事前就被看好會是入圍大黑馬。不僅入圍最佳音樂／喜劇類電影，更雙雙獲得「最佳女主角」和「最佳女配角」提名。而「甜茶」在《巴布狄倫：搖滾詩人》完美化身這位傳奇巨星，也讓他拿到影帝入場券。

▲《魔法壞女巫》。（圖／環球影業提供）

▲《魔法壞女巫》辛西婭艾利沃、亞莉安娜雙雙入圍。（圖／環球影業提供）

先前由於先前主辦單位好萊塢外籍記者協會涉及賄賂、種族歧視而遭抵制，如今已不同族裔的世界各國記者代表組成。本屆也將由喜劇演員妮基格拉澤 （Nikki Glaser）擔任典禮主持人。頒獎典禮將於明年1月5日，於洛杉磯的比佛利山莊（Beverly Hills）希爾頓飯店舉行。

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▲「甜茶」提摩西夏勒梅化身傳奇歌神《巴布狄倫：搖滾詩人》。（圖／探照燈影業提供）

▲「甜茶」提摩西夏勒梅化身傳奇歌神《巴布狄倫：搖滾詩人》。（圖／探照燈影業提供）

第82屆金球獎 電影類 重要入圍獎項名單

最佳影片－劇情片
《粗獷派建築師》（The Brutalist） 
《巴布狄倫：搖滾詩人》（A Complete Unknown）
《教宗選戰》（Conclave）
《沙丘：第二部》（Dune: Part Two） 
《尼克男孩》（Nickel Boys）
《9月5日》（September 5）

最佳音樂／喜劇類電影
《艾諾拉》（Anora） 
《挑戰者》（Challengers） 
《毒王女人夢》（Emilie Pérez） 
《跳痛之旅》（A Real Pain）
《懼裂》（The Substance）
  《魔法壞女巫》（Wicked）

最佳劇情片男主角
安德林布洛迪《粗獷派建築師》
提摩西夏勒梅《巴布狄倫：搖滾詩人》
丹尼爾克雷格《酷兒》
科爾曼多明戈《Sing Sing》
雷夫范恩斯《教宗選戰》
賽巴斯汀史坦《誰是接班人》 ​​​ 

最佳劇情片女主角
安潔莉娜裘莉《瑪麗亞》
妮可基嫚《Babygirl》
蒂妲史雲頓《隔壁的房間》
費南妲托雷斯《我仍在此》
潘蜜拉安德森《最後的舞女》
凱特溫斯蕾《Lee》 ​​

音樂／喜劇類最佳男主角
傑西艾森伯格《跳痛之旅》
休葛蘭《異教詭屋》
加布里埃爾拉貝爾《週六夜現場》
傑西普萊蒙《憐憫的種類》
格倫鮑威爾《當殺手戀愛時》
賽巴斯汀史坦《非常男人》

音樂／喜劇類最佳女主角
艾美亞當斯《夜母》
辛西婭艾利沃《魔法壞女巫》
卡洛斯賈斯康《毒王女人夢》
麥琪麥迪遜《艾諾拉》
黛咪摩爾《懼裂》
Zendaya贊達亞《挑戰者》

最佳男配角
尤里鮑里索夫《艾諾拉》
基倫考克金《跳痛之旅》
艾德華諾頓《巴布狄倫：搖滾詩人》
蓋皮爾斯《粗獷派建築師》
傑瑞米史壯《誰是接班人》
丹佐華盛頓《神鬼戰士II》

最佳女配角
席琳娜戈梅茲《毒王女人夢》
亞莉安娜《魔法壞女巫》
費莉絲蒂瓊斯《粗獷派建築師》
瑪格麗特庫利《懼裂》
伊莎貝拉羅塞里尼《教宗選戰》
柔伊莎達娜《毒王女人夢》

最佳導演
賈克歐迪亞《毒王女人夢》
西恩貝克《艾諾拉》
愛德華伯格《教宗選戰》
布拉迪科貝特《粗獷派建築師》
柯洛里法吉特《懼裂》
帕亞爾卡帕迪亞《你是我眼中的那道光》

最佳動畫片
《貓貓的奇幻漂流》
《腦筋急轉彎2》
《蝸牛回憶錄》
《海洋奇緣2》
《酷狗寶貝之復仇企鵝》
《荒野機器人》

最佳劇本
《毒王女人夢》
《艾諾拉》
《粗獷派建築師》 《跳痛之旅》
《魔法壞女巫》
《教宗選戰》

最佳非英文電影
《毒王女人夢》（Emilia Perez）
《你是我眼中的那道光》（All We Imagine as Light）
《拿針的女孩》（The Girl with the Needle） 
《我仍在此》（I'm Still Here）
《一念菩提》（The Seed of the Sacred Fig）
《沒有煙硝的山村》（Vermiglio）

電影院和票房成就
《死侍與金剛狼》
《頭筋急轉彎2》
《神鬼戰士II》
《魔法壞女巫》
《陰間大法師2》
《荒野機器人》
《龍捲風暴》
《異形：羅穆路斯》

最佳配樂
《粗獷派建築師》
《荒野機器人》
《沙丘:第二部》
《挑戰者》
《毒王女人夢》
《教宗選戰》

 

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金球獎, 亞莉安娜, 巴布狄倫

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