獨家／蕭秉治痛訴遭霸凌！　「整個人被拖下樓梯」全身是傷

記者蔡琛儀／專訪

蕭秉治去年推出專輯《完人》，揮別前一張專輯的黑暗，離開了自我懷疑抗拒，而是了解自己、選擇接受自己；其中新歌〈愛是痛苦的總和〉MV裡出現校園霸凌的畫面，他坦言其實來自於他自己的真實經歷，因導演要他回憶印象深刻最痛苦的一件事，他才難得把這件事說出來。

▲蕭秉治去年推出專輯《完人》。（圖／相信音樂提供）

蕭秉治透露，在小學時有一段時間被班上一名喜歡欺負人的惡霸同學欺負，他原本怕爸媽擔心選擇隱忍不發，還一度害怕上學，直到有一天對方竟然惡劣到把他整個人硬是拖下樓梯，導致全身受傷，事件才因此爆發，但對方和他都沒轉學，最後相安無事到畢業，升上國中後再也沒遇到霸凌情事。而歌曲則是表達，人生中雖然會遇到痛苦和悲傷的時刻，「但能讓你成為懂得怎麼被愛的人。」

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此外，他出道後還遇過喜歡的女生被好兄弟追走，過了一兩年才從別人口中聽到這件事，且對方明知道女生是他心儀對象，最後卻背叛他，讓他很傷心，「好友這塊真的讓我比較傷。」兩人的友誼關係也直接淡掉。

▲蕭秉治在新歌MV中罕見透露自己曾被校園霸凌的往事。（圖／相信音樂提供）

有別於《狂人》專輯時期，蕭秉治在創作過程的情緒躁動，如今他已經學會與躁鬱、憂鬱症共處、跟自己對話，服藥量也大幅下降。而這一切和他長跑8年的女友Tracy更是息息相關，蕭秉治直誇女友：「她在我眼中是無所不能的人，我只有負責做音樂，她都會幫我做得很好，她連修電器都會自己上網查怎麼修，我比較弱。」

他笑說雖然兩人也還是會吵架，但大部分時間還是彼此照顧，女友除了是他最親密的愛人，也是他最好的朋友，蕭秉治感性說：「很難想像身邊沒有這個人，就是你的存在是兩個人，我幾乎去都哪都會帶著她。」未來若要結婚也一定會跟外界公佈好消息。

▲蕭秉治目前與女友關係超穩定。（圖／相信音樂提供）