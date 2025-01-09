捲床照又被換角！李明德宣布退圈「別再批判我」：身無分文無法生存

記者張筱涵／綜合報導

大陸男星李明德日前不只被狗仔爆床照，更捲入《三人行》劇組紛爭，引發社會熱議。他9日突然發文，宣布不再發表與劇組相關的任何言論，並透露自己將回歸普通人的生活，暗示退出娛樂圈。

▲李明德宣布退圈。（圖／翻攝自微博／李明德）



李明德於1月4日指控《三人行》的男一號馬天宇在片場耍大牌，導致自己在零下17度的環境中苦等。然而，劇組隨後發布聲明，反控李明德遲到、大砸酒店財物，宣布解除合作關係。馬天宇則曾在社交媒體上發文表示：「希望大家多關注憂鬱症及狂躁症患者」，但隨即刪除，雙方各執一詞。

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事情延燒5天，李明德9日再次發聲：「從今天開始，不會再發任何有關劇組的事宜，交給法律，一切判罰結果我獨自承擔！」他透露自己希望回歸普通人的生活，「做一個普普通通、活著的人，靠自己的雙手養活自己！」同時，他也向外界表示：「不要再批判我了，我現在是北漂小李，不再是明星。」

▲李明德發文。（圖／翻攝自微博／李明德）



有網友在留言區詢問「你退圈了嗎」，李明德則回應：「可以這麼理解吧！我沒辦法了，身無分文我是沒法生存的。」他也提到「我一開始合同（合約）就是男一，等判決吧」，這番話再度引起廣泛關注。

▲李明德回應網友。（圖／翻攝自微博／李明德）