關穎「深V開到肚臍」喊話柳演錫：什麼姿勢都可以！　備50萬現金豪發紅包

記者蕭采薇／綜合報導

久未現身的名媛關穎，9日性感為高檔保養品牌旗艦店站台，她穿著粉色紗裙、深V開到肚臍，關穎笑說：「已經很久沒有穿這麼露了。」年關將近，她透露，因為家族大，表兄弟姊妹就有40幾個，大家都有小孩，光是親友的紅包就得準備至少50萬，如果工作人員，要包出近百個紅包。

▲關穎穿著粉色紗裙、深V開到肚臍，難得性感現身。（圖／記者周宸亘攝）



關穎結婚12年，笑稱自己現在少接戲，平常的工作就是「家庭主婦」。她笑說，如今已經不會和老公抱著睡覺，「我們已經結婚12年了，又不是1、2年，抱著睡也沒有很舒服，沒有這麼韓劇的事情。」

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但上個月他們帶小孩去芬蘭看聖誕老公公，遇到飛機delay，一家人得睡機場。而老公整晚沒睡，都在忙著打電話聯繫，那瞬間讓她心中有浪漫的感覺。關穎說：「花啊蛋糕啊，這些的我自己就會買，反而這種生活的浪漫比較能打中我。我老公是滿冷靜的人，在我理智線斷掉的時候都會處理。」

▲關穎笑稱自己現在少接戲，平常的工作就是「家庭主婦」。（圖／記者周宸亘攝）

而近來有夫妻間「洗碗」的責任歸屬成為話題，被問到在家誰洗碗，關穎略為尷尬的說：「欸，抱歉，是阿姨。」但她說，阿姨雖然會幫忙洗衣、煮飯、洗碗，但關於孩子的事會希望他們自己做，像是吃完碗盤要自己收、書包要自己整理，不要養成依賴別人幫忙的習慣。

關穎說：「有明確和小孩說，阿姨是來幫助爸爸、媽媽分攤責任的。」她也非常照顧員工，除了要包紅包給親友小孩外，身邊的警衛、秘書、司機、阿姨等都會照顧，應該會包出近百個紅包。

▲（右起）小凱老師、關穎為高檔保養品牌旗艦店剪綵。（圖／記者周宸亘攝）

關穎已經多年沒拍戲，如果要拍戲，希望是從客串或是拍MV開始。她最近迷上《現在撥打的電話》柳演錫，過去沒拍過太多大尺度親密戲的關穎嬌羞笑說：「如果是他，什麼戲、什麼姿勢都可以！做完再回去跟老公說『導演說話最大』哈哈哈！」並直呼：「人妻就是要有這種幻想，人生才會快樂。」